Dass die eidgenössischen Nachbarn drüben ihren Nationalfeiertag am 1. August seit jeher stolz und manchmal recht überschwänglich feiern, ist eigentlich beneidenswert. Auch wenn dort seit jeher am 1. August unzählige Tonnen von Feuerwerkskörpern verballert werden. Unsere direkten Nachbarn drüben in Stein sind dieses Jahr allerdings neue Wege gegangen.

Es gibt Gratis-Risotto statt Feuerwerk

Dort ist man zur Einsicht gekommen, dass ein Feuerwerk nicht mehr unbedingt dem Zeitgeist entspricht. Stattdessen haben sich die Verantwortlichen drüben etwas wirklich Schönes einfallen lassen: Ein feines Gratis-Risotto für alle, Kinderhüpfburg und als Abschluss einen Laternenumzug für die Kinder – alles in allem ein rundes, gelungenes, leises, kostengünstiges und fast klimaneutrales Fest einer intakten Dorfgemeinschaft. Ich finde: Diese Idee verdient Respekt, das ist ein nachahmenswerter Ansatz, um den 1. August zeitgemäß zu feiern.

In Rheinfelden bleibt alles beim Alten

Nicht ganz so zeitgemäß geht‘s im schweizerischen Rheinfelden zu. Dort beharrt man aufs Feuerwerk auf der Rheininsel, das werde von der Bevölkerung so gewünscht. Ich weiß jetzt nicht, ob die tatsächlich jemand gefragt hat? Vielleicht wäre ihnen ein leckeres Risotto umsonst doch lieber gewesen.