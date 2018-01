Bad Säckingen Unfall auf der Bergseekreuzung

Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam es auf der Bergseekreuzung zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer wollte die Kreuzung von der Bergseestraße her geradeaus in Richtung Stadtmitte queren. Eine entgegenkommender 85-jähriger mit seinem BMW-SUV wollte aus seiner Sicht nach links auf die B 34 einfahren. Beide hatten grün. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos, wobei an diesen ein Sachschaden von jeweils ca. 3000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Ein Bus soll ihnen die Sicht genommen haben. Da sich die Aussagen zum Unfallhergang aber unterscheiden, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761/934-0 zu melden.