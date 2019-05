Bad Säckingen Ein faszinierendes Spiel mit Licht und Schatten zeigen die Fotografien von David Mihalka bei der aktuellen Ausstellung in der Villa Berberich in Bad Säckingen

Die Wasserfontänen vor dem Bundeshaus in Bern fotografiert David Mihalka. Die Momentaufnahmen, die auch Wassertropfen gefrieren lassen, sind derzeit in der Villa Berberich in Bad Säckingen zu sehen.