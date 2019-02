Bad Säckingen vor 53 Minuten

Uneinsichtiger Betrunkener kommt in Gewahrsam

Die Polizei hat in Bad Säckingen einen uneinsichtigen Betrunkenen am Mittwochabend in Gewahrsam genommen, nachdem er in einem Einkaufsmarkt das Personal bedroht hatte und nach einem Platzverweis zurückgekehrt war.