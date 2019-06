von sk

Zum ersten Mal fiel der 20-Jährige gegen 14.25 Uhr auf, so die Polizei in ihrem Bericht. In einem Skoda fuhr er auf der B 34 in Richtung Murg und bediente dabei sein Smartphone.

Er wurde gestoppt und belehrt. Um 18.10 Uhr wurde der junge Mann erneut angehalten. Dieses Mal war er mit einem BMW unterwegs und tippte auf seinem Handy herum.

Er wurde von zwei unterschiedlichen Streifen beanstandet. Das erste belehrende Gespräch hatte demnach beim Betroffenen keine nachhaltige Wirkung hinterlassen, hoffentlich die Bußgelder.