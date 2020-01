Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in der Innenstadt von Bad Säckingen einer Frau eine Fliese auf den Kopf geschlagen. Die 59-jährige erlitt eine Platzwunde und musste ins Krankenhaus. Zum Vorfall war es gegen 22.15 Uhr an der Ecke Bahnhofplatz/Waldshuter Straße in Höhe des dortigen Zebrastreifens gekommen. Wortlos war der Mann auf die Frau zugekommen und hatte sie unvermittelt angegangen. Danach verschwand der Tatverdächtige wiederum ohne Worte. Dieser wird als männlich, klein, eher zierlich und jugendlich beschrieben. Eine Fahndung der Polizei in der Nacht verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.