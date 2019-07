von Peter Umstetter

Zu einem Feuerwehreinsatz in der Tiefgarage bei der Post in Bad Säckingen kam es am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr. „Es handelte es sich um einen böswilligen Fehlalarm – ein Handmelder wurde eingeschlagen“, berichtet Tobias Förster, Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen auf Nachfrage. Da es sich um ein Fehlalarm handelte, konnten die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit wieder abrücken. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bad Säckingen und die Abteilung Wallbach mit insgesamt 20 Feuerwehrleuten und vier Fahrzeugen. Die hohe Mannschaftsstärke erklärt sich durch die befürchtete Brandsituation in der Tiefgarage.