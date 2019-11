von sk

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen, 28. November, Geld gestohlen, nachdem er einer Frau beim Parkscheinlösen geholfen hatte. Die 73 Jahre alte Frau stand gegen 10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und warf Münzen in einen Parkautomaten, um ein Parkticket zu lösen. Als der Automat nicht funktionierte, und ein unbekannter Mann der Frau seine Hilfe anbot, griff dieser ins offene Münzfach des Geldbeutels der Frau und steckte ein Geldstück in den Automaten. Der Automat funktioniert nun, und als die Frau den Parkschein entnahm, ging der Mann schnell weg.

Polizei bittet um Hinweise

Beim Blick in ihren Geldbeutel bemerkte sie dann, dass alle Geldscheine in Höhe von mehreren hundert Euro fehlten. Laut Beschreibung der Frau war der mutmaßliche Dieb groß und kräftig und mit einem schwarzen Mantel bekleidet. Die Polizei Bad Säckingen bittet um sachdienliche Hinweise (Telefon 07761/934-0).