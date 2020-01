von sk

Ein Unbekannter drang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Hotel in Bad Säckingen ein und entwendete dort einen kleinen Tresor. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Tat ab etwa 23.30 Uhr geschah und von einem Einzeltäter begangen wurde. Dieser drang in das Hotel an der Hasenrütte ein und öffnete gewaltsam verschlossene Schränke und Schubladen in der Rezeption und im Büro, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Auch nahm der Einbrecher einen cremefarbenen kleineren Tresor komplett mit. Noch ist nicht bekannt, wie hoch der Schaden ist. Es dürfte aber ein dreistelliger Bargeldbetrag sein, der abhandenkam. Um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise und verdächtiger Beobachtungen bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, 07741 8316-0.