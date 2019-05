von sk

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in Bad Säckingen zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Festplatzes an der Austraße. Hier parkte ein Autofahrer seinen VW Beetle. Als er zusammen mit seiner Begleiterin zurückkam, fuhren die beiden zunächst weg. Später fiel dann einen Schaden am hinteren Kotflügel auf. Da das Auto in diesem Moment am rechten Fahrbahnrand geparkt war und daneben nur Bäume standen, muss der Schaden in Höhe von 2000 Euro auf dem Au-Parkplatz verursacht worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.