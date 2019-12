von sk

Ein unbekannter Mann kam am frühen Sonntag mit seinem Renault auf der B 34 in Höhe der Einmündung zur L 154 in Richtung Murg von der Straße ab. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten und ein Schild, da er über zwei Verkehrsinseln fuhr. Seinen demolierten Renault ließ er an der Unfallstelle zurück. Ein Autofahrer meldete gegen 4.55 Uhr den Unfall. Ein Mann habe ihn dort um eine Mitfahrgelegenheit gebeten. Als die Polizei eintraf, war der mutmaßliche Fahrer weg. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0, entgegen.