von sk

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat wurde am Montag in einem Waldstück zwischen Jungholz und Günnenbach gefunden. Der Automat war komplett leer. Die Ermittlungen ergaben, dass der Automat in Bad Säckingen an der Hauswand einer Gaststätte in der Bergseestraße montiert gewesen war. Das Fehlen war noch nicht bemerkt worden. Das Polizeirevier in Bad Säckingen (Telefon 07761/ 934-0) ermittelt.