von sk

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte an drei geparkten Autos im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach die Außenspiegel beschädigt. Die Fahrzeuge waren in der Hauptstraße abgestellt, zwei auf der Straße, einer auf einem angrenzenden Parkplatz.

Betroffen waren ein blauer VW Bora, ein grauer Toyota Corolla und ein blauer VW Caddy. Die Spiegel wurden entweder abgetreten oder abgeschlagen. Die Tatzeit lag zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/934-0, zu melden.