von sk

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude in Bad Säckingen eingedrungen und haben vorgefundenes Bargeld gestohlen. Zunächst betraten die Einbrecher laut Polizeibericht das umzäunte Grundstück, das im Gewerbegebiet Am Buchrain liegt. Eine rückwärtige Türe wurde aufgebrochen.

Im Innern wurden in den Büroräumlichkeiten die Behältnisse durchsucht. Dem oder den Tätern fiel ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Am Gebäude verursachten sie einen Sachschaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 07741/8316-0 entgegen.