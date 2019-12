In der Nacht zum Dienstag, 3. Dezember, wurde in eine Arztpraxis in Bad Säckingen eingebrochen. Über ein Kellerfenster gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten der Praxis in der Alte Basler Straße. Dann wurden die Täter möglicherweise gestört, denn weitere Einbruchspuren fanden sich nicht. Es wurde auch nichts gestohlen. Die Tatzeit lag genau zwischen 0.20 Uhr und 7 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Telefon 07761 934-0).