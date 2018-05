Bad Säckingen Unbekannte brachen in Vereinsheim ein

Unbekannte brachen in Vereinsheim ein

Der oder die Täter hebelten die Türe des Vereinsheims auf und brachen den Zigarettenautomaten auf. Außerdem fanden sie Wechselgeld und nahmen es mit. Der Versuch, in ein zweites Vereinsheim einzubrechen, scheiterte.

Zwei Vereinsheime, die in einem Gebäude im Murger Weg untergebracht sind, wurden in der Nacht zum Montag von Einbrechern heimgesucht. Hierzu hebelten der oder die Täter die Eingangstüren eines der Vereinsheime auf. Beim anderen Vereinsheim scheiterte der Versuch. In den Räumen des betroffenen Vereines wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und rund 150 Schachteln Zigaretten entwendet. Ebenfalls wurde das vorgefundene Wechselgeld gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen Sonntag um 22.30 Uhr und Montag um 10.30 Uhr.