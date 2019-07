Bad Säckingen (ska) „Guten Tag, Herr Schneider, ich hätte da ein Rezept.“ Herr Schneider heißt eigentlich seit über 25 Jahren Norbert Sittler, aber gerade die ältere Kundschaft hat sich immer noch nicht daran gewöhnt. Das ist sogar der Grund, warum das Sanitätshaus Schneider niemals aus der Steinbrückstraße verschwunden ist. „Unsere Kunden sollen uns auch in zehn Jahren wiederfinden“, erklärt Norbert Sittler. Denn es ist gerade die ältere Generation, die zum Hauptkundenkreis zählt. Zwar wurde das Angebot aus dem Sanitätsbereich inzwischen in die neue Zweigstelle im Ärztehaus „Seconia“ am Bahnhofsplatz verlegt und hat einem umfangreichen Wäschesortiment Platz gemacht. Aber das Geschäft wird weiter unter dem Namen „Sanitätshaus Schneider“ geführt. 2005 kamen die neuen Geschäftsräume in Waldshut und 2007 die Filiale in Rheinfelden hinzu. Alle Häuser sind als Venenkompetenzzentrum und Zentren für Lymphologie zertifiziert.

Während die Kunden Wäsche und Sanitätsprodukte weiter in der Innenstadt finden, wurde bereits 2002 das Dienstleistungszentrum für die Bereiche Orthopädie- und Rehabilitationstechnik in der Basler Straße eröffnet. Es war und ist jetzt in Obersäckingen quasi das Herzstück der Firma. Denn dort befindet sich die Werkstatt für den Bau von Beinprothesen oder die Herstellung von orthopädischen Einlagen. Waren es früher Kriegsversehrte, die die Dienste der Firma in Anspruch nehmen mussten, sind es heute vor allem Unfallopfer. Und genau im Bereich des Prothesenbaus arbeiten das alte Handwerk und die Hightech einträchtig nebeneinander her. Noch heute steht in der Werkstatt neben der Computergesteuerten Fräse die alte Schleifmaschine, die noch aus der Zeit des Firmengründers Wilhelm Schneider von 1948 stammt. „Diese Maschine ist nach wie vor unverzichtbar für den Prothesenbau“, erklärt Nobert Sittler. Zwar haben Holz und Leder für Prothesen ausgedient und dem Metall sowie Kunststoff Platz gemacht, trotzdem können sie mit den alten Maschinen besser bearbeitet werden. Das Sanitätshaus hat auch schon Patente für Orthesen entwickelt. Und nicht nur dafür arbeitet das Sanitätshaus eng mit Ärzten und Therapeuten zusammen. „Wir gestalten individuellen Lösungen für alle unsere Kunden“, verspricht der Orthopädietechnik-Meister. Als Komplettanbieter in der Orthopädietechnik hat sich das moderne Sanitätshaus damit einen Spitzenplatz im südbadischen Raum erarbeitet.

Im Bereich der Reha Technik ist das Sanitätshaus Schneider immer darauf bedacht, mit genügend Hilfsmitteln ausgestattet zu sein. „Wir arbeiten eng mit den Kliniken zusammen und bei der Entlassung der Patienten müssen wir die speziellen Hilfsmittel wie Pflegebetten oder Rollstühle bereitstellen“, erklärt Anja Sittler. Auch die Auslieferung für die Reha Technik wird vom Dienstleistungszentrum in Obersäckingen aus gesteuert.

1948 gründete Wilhelm Schneider gemeinsam mit Wilhelm Walter eine Orthopädie-Werkstatt in der Rheinbadstraße. „Sanitätshaus Schneider und Walter“, hieß das Geschäft damals noch und ist der älteren Kundschaft in Bad Säckingen heute noch ein Begriff. Um sich zu vergrößern, wechselte die Firma 1958 in die Spitalgasse. Dort trennten sich die Wege von Schneider und Walter und nach einem weiteren Umzug in die Rheinbrückstraße, firmierte der Betrieb weiter unter dem Namen „Sanitätshaus Schneider“. Weil die Schließung in der Rheinbrückstraße bevorstand, entschloss sich das Sanitätshaus zum Wechsel in die Steinbrückstraße und vergrößerte sich so auf 500 Quadratmeter. Die Leitung übernahm damals Wilhelm Schneiders Sohn Gerhard.

1993 trat Norbert Sittler in das Geschäft ein, der es dann 1999 übernahm und ausbaute. Heute sind rund 40 Mitarbeiter in der Firma beschäftigt. Auch die Nachfolge ist bereits gesichert. Sohn Christian Sittler ist ebenfalls ausgebildeter Orthopädietechniker und wird jetzt offiziell in die Geschäftsführung aufgenommen, wo er seine Eltern und seine Schwester Janien unterstützt. Seit über 20 Jahren bildet Norbert Sittler Lehrlinge nicht nur im Bereich der Orthopädietechnik – darunter drei Kammersieger – aus. Auch Bürokaufleute oder Kaufleute im Einzelhandel im Bereich Gesundheitswesen finden im Sanitätshaus Schneider einen Ausbildungsplatz.