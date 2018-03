Bad Säckingen Ulrike Linke arbeitet seit 40 Jahren in der Zahnarztpraxis in der Steinbrückstraße in Bad Säckingen

Ulrike Linke arbeitet seit 40 Jahren in der Zahnarztpraxis in der Steinbrückstraße in Bad Säckingen

Seit 1978 arbeitet Ulrike Linke in der Zahnarztpraxis in der Bad Säckinger Steinbrückstraße 11. Beide Generationen von Ärzten gratulieren ihr dazu und danken ihr für den Einsatz. Sie sei ein Fels der Brandung. Sie erhält eine Ehrenurkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für ihre Treue.

40 Jahre bei ein und demselben Arbeitgeber zu sein, hat heute Seltenheitswert. Sich mit einem Unternehmen zu identifizieren, seine Arbeit zu leben, sie positiv nach außen zu tragen, ebenso. Ulrike Linke, 61 Jahre alt, schafft das seit bereits 40 Jahren. Für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde sie von Jens Gebrande von der Praxis Zahn-Gesund-Ärzte, mit den Medizinern Christine Gebrande, Jens Gebrande und Daniel Langenbach, in Bad Säckingen in einer Feierstunde geehrt. Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Lücker überreichte Ulrike Linke eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg für 40-jährige treu geleistete Arbeit.

Jens Gebrande lobte in seiner launigen Laudatio Linkes Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Loyalität und Empathie für die Praxis und vor allem ihre Patienten. „Ein liebenswerter Mensch. Ein Fels in der Brandung“, sagte er. Davon profitieren sowohl Praxis wie Patienten.

Nach ihrer Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte beim Bad Säckinger Zahnarzt Hermann, begann Ulrike Linke am 13. März 1978 ihre Tätigkeit in der neu gebildeten zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Gebrande-Hammer-Gaß in der Steinbrückstraße 11 in Bad Säckingen, wo 2011 die nächste Generation das Ruder unter dem neuen Namen Zahn-Gesund-Ärzte übernahm.