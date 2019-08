Mit Beginn des neuen Schuljahrs geht an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Bad Säckingen überraschend eine Ära zu Ende: Nach weit mehr als drei Jahrzehnten im Schuldienst wird Schulleiter Michael Maier (62) in den Ruhestand gehen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Maier auf Nachfrage.

Mit Rektor Michael Maier warfen wir im Sommer 2018 einen ersten Blick in die neue Sporthalle der Hans-Thoma-Schule. Die obere Halle hat Wettkampfgröße. | Bild: Gerber, Andreas

Die Nachfolge sei noch nicht abschließend geregelt, bis auf Weiteres werde Konrektorin Katja Mayer die Geschäfte der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule übernehmen.

„Keine Sorge, ich gehe aus freien Stücken und habe mir diese Entscheidung gut überlegt“, witzelt Maier. „Es ist an der Zeit, diese anspruchsvolle Aufgabe in jüngere Hände zu übergeben.“

Nach 32 Jahren als Schulleiter an verschiedenen Schulen in der Region sei jetzt die Zeit gekommen, auch mal an sich zu denken und andere Prioritäten zu setzen. 17 Jahre leitete Maier die Grundschule Obersäckingen (1987 bis 2004), drei die Grundschule Niederhof (2004 bis 2007) und schließlich zwölf Jahre die Hans-Thoma-Schule.

Bad Säckingen Endlich Leben im Ganztagspavillon: Neubau an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule offiziell in Betrieb Das könnte Sie auch interessieren

Der Zeitpunkt sei zwar für viele überraschend, räumt Maier ein: „Aber es ist ein guter Zeitpunkt, denn ich kann ein gut bestelltes Feld übergeben.“ Die Großprojekte der vergangenen Jahre sind abgeschlossen.

Höchst kräftezehrend waren viele der Herausforderungen über weite Strecken, die Maier und seine Crew zu bewältigen hatten, daraus machte der streitbare Rektor und Kommunalpolitiker nie ein Geheimnis. Aber unterm Strich konnte alles zum Erfolg geführt werden.

Bad Säckingen Lang gehegter Wunsch wird Wirklichkeit: Neue Schulsporthalle in Bad Säckingen eingeweiht Das könnte Sie auch interessieren

Zu Maiers großen Erfolgen zählt dabei sicherlich die überaus erfolgreiche Umstrukturierung der Hans-Thoma-Schule von der klassischen Werkrealschule zur Ganztagesschule (2010) und mit Beginn des Schuljahrs 2014/15 zur Gemeinschaftsschule.

Das Konzept des „Lernens auf drei Niveaus“ erfreut sich einer großen Nachfrage. Im Gegensatz zu vielen umliegenden Gemeinschaftsschulen war Bad Säckingen noch nie in ihrem Bestand bedroht, noch gab es Überlegungen, eine Kehrtwende zu vollführen.

Der Erfolg brachte aber auch neue Herausforderungen mit sich, die sich nicht zuletzt im seit Jahren anhaltenden Platzmangel an Gemeinschaftsschule und der benachbarten Werner-Kirchhofer-Realschule bemerkbar machen.

Zwei Bauvorhaben zur Verbesserung der Gesamtsituation konnten hier im Frühjahr dieses Jahres nach teils langer Hängepartie abgeschlossen werden: Im April erfolgte die feierliche Inbetriebnahme des Ganztagespavillons, einem 900.000 Euro teuren Neubaus, der eine Schulmensa für 240 Schüler, Aufenthalts- und Unterrichtsräume unter seinem Dach vereint.

Freude: Gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Guhl und vielen Gemeinderäten feierte Michael Maier (2.v.r.) im April die Einweihung des Ganztagspavillon | Bild: Baier, Markus

Genau zwischen der Gemeinschafts- und der Realschule konnte nur einen Monat später nach ungleich längeren Verzögerungen und einem zwischenzeitlichen Baustopp von drei Monaten die Schulsporthalle eingeweiht werden.

Viele Herausforderungen stehen in absehbarer Zeit an. Die geplante Digitalisierung der städtischen Schulen im kommenden Schuljahr ist nur eine davon. Doch diese Herausforderungen übergibt Maier nun an seinen Nachfolger.

Bad Säckingen Neues Gremium nimmt Arbeit auf: Der Wechsel im Gemeinderat Bad Säckingen ist offiziell vollzogen Das könnte Sie auch interessieren

Dass Maier im Ruhestand langweilig werden könnte, bezweifelt er: Als Fraktionsvorsitzender der CDU und erster Bürgermeisterstellvertreter gebe es auf jeden Fall eine Menge zu tun. „Und auch sonst habe ich schon noch das ein oder andere Eisen im Feuer.“