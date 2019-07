Fred Thelen soll für weitere fünf Jahre die Geschicke des Dorfes Wallbach leiten. In der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend wurde er vom Ortschaftsrat als Ortsvorsteher wiedergewählt. Die endgültige Entscheidung trifft aber der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 15. Juli. Allerdings gab es eine Überraschung: Wurde Thelen bei der Ortsvorsteherwahl 2014 vom Gremium noch einstimmig gewählt, erhielt er am Dienstag nur sechs der insgesamt zehn Ratsstimmen: sechs Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und eine Enthaltung. Das reicht zwar für eine Mehrheit, zeigt aber, dass er Gegenwind hat. Pikant ist: In der neuen Ratsrunde sitzen inklusive Thelen sieben Räte der Freien Wähler und drei Räte der CDU. Während die FW in der Kommunalwahl viele Stimmen dazu gewinnen konnten, hatte die CDU deutliche Rückschritte verzeichnet. Woher nun aber die Gegenstimmen kamen, bleibt unklar. Denn es wurde geheim abgestimmt. Freilich zogen viele vor dem Hintergrund der aktuellen Sitzverteilung ihre Schlussfolgerungen.

Die Wahl des Ortsvorstehers hatte übrigens Bürgermeister Alexander Guhl übernommen. Fred Thelen wurde als einziger Kandidat von Ratskollegin und Stimmenkönigin Karina Weiß (FW) nominiert und wieder gewählt. Wenn auch mit eben dem besagten Wermutstropfen. Thelen macht hinterher kein Hehl aus seiner Überraschung, dass er bei der Wahl nicht die absolute Mehrheit bekam: „Das habe ich nicht erwartet.“ Jeweils mit einer Enthaltung wurden in offener Wahl Karina Weiß als erste und Heike Bechler als zweite Stellvertreterin Thelens gewählt.

Die Amtszeit des Ortsvorstehers endet automatisch mit der Kommunalwahl, doch bis ein neuer Ortsvorsteher gewählt und vom Gemeinderat bestätigt ist, führt der bisherige die Geschäfte weiter. So übernahm Thelen in der Sitzung die Verpflichtung der neu gewählten Ortschaftsräte Michael Fritsch, Hanspeter Joos, Thomas Schindler und Oliver Schapfel, verlas die Verpflichtungsformel, die von Neu-Rat Schindler stellvertretend für alle drei wiederholt wurde, verpflichtete die Neuen im Anschluss per Handschlag, appellierte an sie, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Das neue Gremium des Ortschaftsrates setzt sich wie folgt zusammen: Christine Berchtold, Michael Fritsch, Hanspeter Joos, Oliver Schapfel, Thomas Schindler und Karina Weiß (alle FW), Heike Bechler, Ulricht Probst sowie Klaus-Konrad Umbreit (alle CDU). Sobald Thelen in seinem Amt als Ortsvorsteher bestätigt ist, gibt er sein Ratsmandat ab, dafür rückt Roy Dede (FW) wieder nach. Ausgeschieden sind als Räte Heidi Mattivi (SPD), Sven Schapfel (FW), Wolfgang Wenk (FW).