Den Ausführungen des Extrembergsteigers Robert Jasper aus Schopfheim lauschten 200 Schüler der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen. Andrea Menne, Vorsitzende des Fördervereins der Schule, hatte dazu eingeladen. Robert Jasper erklärte, man könne die Besteigung von noch unberührten Gipfeln mit dem Lebensweg vergleichen. Nur wer sich Ziele, einen Gipfel, im Leben setzt, kann diese auch erreichen. Besonders für junge Menschen, die in der Berufsausbildung sind, sei dies wichtig.

Abenteuer in Grönland

Der Bericht, den Jasper anhand vieler Bilder vortrug, handelte von einem Abenteuer, das er Mitte Juli nach Kulusuk in Grönland, gestartet hat. Im Alleingang, verließ er die Zivilisation und paddelte, ähnlich, wie es die Inuit, die Bewohner von Grönland taten, mit einem faltbaren Kajak, in das er seine 90 Kilogramm Ausrüstung packte. Zunächst bewegte er sich auf den Fjorden, die weit in das unbewohnte Land ragten, bevor er sich zu Fuß an den Gipfel der Berge, der „Fuchszähne“ machte, um diese im Alleingang, ohne die Unterstützung anderer Bergsteiger, zu bezwingen. Die Bilder hat er selbst gemacht, wobei er eine kleine Drohne verwendete, um sich auch selbst ins Bild zu bringen. Mit dem Besteigen dieser Berge betrat er Neuland. Diese hatte bisher kein anderer Mensch bezwungen.

Angst vor Eisbären und plangende Mücken

Mit dem Erreichen des Gipfels waren viel Training, Vorbereitung und viele Entbehrungen verbunden: Da ist zum Einen die nicht unberechtigte Angst vor einem Eisbären, dem größten Landraubtier, aber auch der Angriff durch die unzähligen Mücken, die sowohl das Gesicht ins Visier genommen haben als auch sich auf die mühselig zubereiteten Mahlzeiten gestürzt haben. Vor dem Erreichen des Gipfels hat ihn eine Schlechtwetterfront überrascht, sodass er abwägen musste, ob er umkehrt, ohne den Gipfel zu erreichen, oder das Risiko auf sich nehmen und weiter klettern. Obwohl er sonst eher die sichere Seite wählte, hat er das Risiko auf sich genommen.

Einsamkeit ertragen

An seiner Anwesenheit konnten die Schüler erkennen, dass es gut gegangen ist. Die zwei Wochen, die Jasper in Grönland unterwegs war, waren eine besondere Erfahrung. Nur dadurch, dass er sein Ziel, den Gipfel zu erreichen, verfolgte, konnte er die Einsamkeit, die nicht ganz einfach zu verkraften war, ertragen. Er möchte die Erfahrungen, die er bei seinen Reisen in noch unberührte Gebiete der Erde gemacht hat, nicht missen. Er hat auf diese Weise am eigenen Leib erfahren, wie gut es uns in Deutschland geht, im Verhältnis zu den Menschen, die in solchen Gebieten leben wie Grönland, Indien und Feuerland. Diese leben laut Jasper zum Teil noch wie im Mittelalter.

Sich Ziele setzen

Die vielen Fragen, die die Schüler im Anschluss an den Vortrag an Robert Jasper stellten, bewiesen, dass ihnen der Vortrag zu Herzen gegangen war. Er empfahl ihnen, sich selbst im Leben Ziele zu setzen und diese mit Ausdauer zu verfolgen. Wie beim Bergsteigen, gebe es auch im Leben jedes Einzelnen Höhen und Tiefen, die man aber nur mit Anstrengung überwinden könne. Die Schüler und Lehrer bedachten den Bericht mit viel Applaus.