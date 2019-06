von Hans-Jürgen Sackmann

Das Glück war am Samstag bei den Organisatoren des Musikschulfestes, den Lehren der Jugendmusikschule Bad Säckingen (JMS) und den über 300 Kindern auf der Bühne. Das herrliche Wetter konnte der Musikschulleiter Manual Wagner nicht erahnen, als er vor zwei Jahren die Idee hatte, das Fest im Schlosspark zu veranstalten.

1-1-1 Orchester: Über 100 Kinder spielten in einem Orchester, an einem Wochenende ein einmaliges Konzert. Die Zuhörer forderten lautstark Zugabe und es folgte die flotte böhmische Polka „Zu Besuch beim Nachbarn“ von Stefan Grübl. Bilder: Hans-Jürgen Sackmann | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Ein achtköpfiges Komitee hatte über ein Jahr lang die Musikaufführungen in der Konzertmuschel und vor den Treppen des Schloss Schönau im Herzen des Parks geplant. Das Fest sollte mit zwei Imbiss- und einem Eiswagen, Kaffee und Kuchenstand, Kinderschminken und Experimente mit Musik größer, schöner und bunter werden. Man wollte die Musikschule in einem Art Straßenfest der Bevölkerung nahebringen. Bei der Organisation hatte wirklich alles gepasst. Dank des großen Publikumszuspruches, dem herrlichen Wetter und dem Auftritt des 1-1-1 Orchester kam richtige Festival Atmosphäre im Schlosspark auf.

Vor malerischer Kulisse: Spielte das Trompetenensemble zusammen mit ihren vier Lehrern der JMS (Manuel Wagner, Rüdiger König, Matthias Wörz, Birgit Trinkl) die Eurovisionsmelodie von Marc-Antoine Charpentier. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Für jeden Geschmack war etwas dabei: Gekonnt führte Birgit Trinkl durch ein abwechslungsreiches Programm mit 21 Auftritten, das nur durch kurze Umbaupausen unterbrochen wurde. Gestartet wurde mit dem starken Horn-Ensembles von Julian Gibbon. Nach Gesang von Mozart und am Klavier zeigte die Ballettgruppe unter der Leitung von Ivan Korneev ihr Können mit Polka und keltischem Tanz.

Musik kennt keine Grenzen: Beim Streichorchester „Strings and Friends“ (Streicher und Freunde) von Stephanie Ruf begeisterten die Streicherschülern der JMS Bad Säckingen zusammen mit Kindern aus der JMS Stein AG mit Festmarsch, Rocky Mountain und Oh du lieber Augustin. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Singen Spaß macht, zeigte der Projektchor mit über 100 Kindern aus den Grundschulen Wallbach, Obersäckingen, der Anton-Leo-Schule und der Talschule Wehr unter Leitung von Ann-Kathrin Schmörbeck-Wörz. Nach Klavier zu acht und zwölf Händen und den Querflöten bewies die JMS, dass Musik keine Grenzen kennt. Die Streicherschüler der JMS Bad Säckingen zusammen mit Kollegen aus der JMS Stein AG begeisterten als Streichorchester „Strings and Friends“ (Streicher und Freunde) geleitet von Stephanie Ruf mit Rocky Mountain.

In Kooperation: Viele Musiker der Big Band des Scheffel-Gymnasiums unter Leitung von Jörg Sczepanski waren oder sind noch in der Jugendmusikschule und freuten sich vor einem so großen Publikum spielen zu dürfen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Klarinettenklasse von Steffi Klomki, spielte mit wärmeren Tönen Polarexpress von Alan Silvestri und Mamma Mia von ABBA. Danach ging es auf die Treppen des Schlosses. Das Trompetenensemble spielte zusammen mit ihren vier Lehrern der JMS (Manuel Wagner, Rüdiger König, Matthias Wörz, Birgit Trinkl) die Eurovisionsmelodie.

Festival Atmosphäre im Schlosspark: Beim Höhepunkt des Tages beim Auftritt des 1-1-1 Orchester gab es lange anhaltenden Applaus. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Viel Applaus erhielt die Gesangsklasse von Jin-Sook Go unterstützt von Streichern und Klavier für Over the Rainbow von Harold Arlen und Halleluja von Leonard Cohen. Nicht zu überhören war die Schlagzeugklasse von Fritz Rollbühler. Es folgte der Höhepunkt des Tages, der Auftritt des 1-1-1 Orchester vor dem malerischen Schloss Schönau. Über 100 Kinder spielten in einem Orchester, an einem Wochenende ein einmaliges Konzert. Die Zuhörer forderten lautstark Zugabe und es folgte die flotte böhmische Polka „Zu Besuch beim Nachbarn“ von Stefan Grübl. Die Szenerie wechselte wieder in die Konzertmuschel mit dem Gastauftritt der Big Band des Scheffel-Gymnasiums unter Leitung von Jörg Sczepanski.

Klassischer Tanz: Die Ballettgruppe Kinder ab sieben Jahren führten unter der Leitung von Ivan Korneev eine Finnisches Polka und einen Keltischer Tanz auf. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Wer aufmerksam die Ensembles verfolgt hat, konnte den ein oder anderen Erwachsenen in den Reihen der Schüler sehen. Das hatte seinen Grund: Bei JMS gibt es eine Erwachsenen-Akademie in Kooperation mit der Volkshochschule und mehr als 125 Erwachsenen sind in Ausbildung.

Nicht zu überhören: War die Schlagzeugklasse von Fritz Rollbühler mit einem selbst komponierten Stück, das durch Mark und Bein ging. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Nach fast fünf Stunden Programm wurde es Zeit für das große Abschlussstück. Der „Final Countdown“ arrangiert von Joachim Pfläging und dirigiert von Manuel Wagner wurde nie geprobt. Gemeinsam mit den Musiklehrern und Schülern klappte es hervorragend. Die Klarinetten und Saxophone unter Leitung von Klaus Siebold beendeten das großartige Jugendmusikschulfest mit Jazz.

Viel Applaus: Erhielt die Gesangsklasse von Jin-Sook Go unterstützt von Streichern und Klavier für Over the Rainbow von Harold Arlen und Halleluja von Leonard Cohen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren