von Marion Rank

Seit diesem Sommer ist in Teilen Baden-Württembergs ein neues Online-Buchungs- und Inkasso-System des TÜV Süd für Fahrschulen im Einsatz. Die neue Software funktionierte jedoch nicht so, wie sie sollte. „Tausende Fahrschüler sind in Baden-Württemberg nicht zum Zug gekommen", sagt Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg und Geschäftsführer FSG/TTVA mbH, Landesagentur der Fahrlehrerversicherung. Sie konnten keine Prüfungen buchen. Das Verkehrsministerium hat dem TÜV Süd jetzt die Frist gesetzt, die Software bis zum Ende der Sommerferien in den Griff zu kriegen. In Südbaden scheint das Problem mittlerweile beseitigt. Auch die Fahrschulen in der Region geben Entwarnung. Sie sind wohl weitgehend verschont geblieben.

Keine Engpässe

"Ich habe Glück, bei mir läuft es", sagt Rudolf Scholz von der Fahrschule Scholz Bad Säckingen. Auch vor den Sommerferien habe es keine Engpässe gegeben. Obwohl es da immer wieder spannend sei: "Da wollen immer viele noch schnell fertig werden," sagt Scholz. Ein gutes Mittel sei da, langfristig zu planen. Dass es in Baden-Württemberg zu einem Rückstau mit Fahrschülern kam, liegt für Scholz nicht nur an der neuen Software. Dass Schüler nicht zur Prüfung angemeldet werden konnten, liege wohl auch daran, dass es "zu wenig Prüfer" beim TÜV gebe, vermutet Scholz.

Gute Zusammenarbeit mit dem Tüv Süd

Ganz ähnlich sieht es Daniel Helm, von der Fahrschule Helm in Görwihl: Seine Schüler warten höchstens mal etwas, wenn die Prüfer gerade Ferien haben, berichtet er. Ansonsten habe man sich in das neue Software-Programm reingearbeitet. Hier ist Helm voll des Lobes über zwei Damen, die beim TÜV Süd im Service-Center Lörrach arbeiten: Andrea Münch-Keller und Manuela Vergari. "Die beiden haben eine ganzes Wochenende durchgearbeitet, sich in das System reingearbeitet", erzählt Daniel Helm, der froh ist über die gute Zusammenarbeit mit dem Tüv. So habe die Fahrschule auch eine Einführung in die neue Software erhalten, sagt Helm, dessen Prüfungsorte in Bad Säckingen, St. Blasien und Waldshut liegen.

Software mit Tücken

Damit ist die Region offenbar glimpflich davon gekommen. Jochen Klima, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg, kennt da andere Ecken. "Die neue Software des Tüv holpert", so Klima. Das System scheint "wohl nicht aureichend getestet worden zu sein", vermutet er. Die Folge: "Eine großer Teil der Fahrschulen konnte keine Prüfungen buchen." Besonders massiv betroffen waren Fahrschulen in Böblingen, Karlsruhe und Stuttgart, doch auch in der Niederlassung Freiburg sei es "spürbar" gewesen, sagt Klima. Rund 1000 Fahrschulen gebe es in Baden-Württemberg.

Weniger Probleme

Man arbeite derzeit "mit Hochdruck" an der Behebung der aufgetretenen Probleme, sei dabei, die entstandenen Rückstände aufzuarbeiten, sagt Martin Kattan, Niederlassungsleiter des für die Prüfungen zuständigen Tüv Süd, der das Gebiet von Waldshut-Tiengen bis nach Emmendingen umfasst. Hier gebe es im Vergleich zum restlichen Baden-Württemberg weniger Probleme. "Wir haben manuell nachgesteuert", sagt Kattan. Es werde mit den Fahrschulen zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Und die Rückmeldung der Fahrschulen zeigten, "dass das System jetzt gut funktioniert", sagt Kattan.

Abwicklung von Führerscheinprüfungen

Die neue Software dient der Organisation und Abwicklung von Führerscheinprüfungen. Bislang meldeten Fahrschulen ihre Prüflinge per Post, Fax oder Mail zur Prüfung beim Tüv an. Mit Hilfe der neuen Software sollen die Fahrschulen ihre Schüler online zur praktischen Prüfung anmelden. Bei dem neuen Bezahlsystem tritt die Fahrschule nicht mehr in Vorleistung mit den Gebühren. Der Gebührendbescheid muss von den Fahrschülern vor der Prüfung bezahlt werden.

