Bad Säckingen, Murg Trunkenheitsfahrten: Unfall und Fahrverbote für alkoholisierte Autofahrer

Dreimal stellte die Polizei bei Autofahrern in Bad Säckingen eine teils erhebliche Alkoholbeeinflussung von Autofahrern fest. Einmal kam es demnach sogar zu einem Unfall, weil der Fahrer zu weit links gefahren ist.

Auf der Landstraße zwischen Bad Säckingen und Murg streiften sich am Samstag kurz nach 19 Uhr zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde eine Alkoholbeeinflussung bei einem 47 Jahre alten Beteiligten festgestellt. Knapp 1,4 Promille ergab seine Alkoholüberprüfung. Die 44 Jahre alte Unfallgegnerin erhob den Vorwurf, dass dieser viel zu weit links gefahren sei, und es deshalb zum Unfall kam. Sein Führerschein wurde einbehalten, eine Blutprobe veranlasst.

Eine 49 Jahre alte Autofahrerin wurde an Neujahrahr um 2.40 Uhr auf der B 34 in Bad Säckingen kontrolliert. Da sie leicht nach Alkohol roch, wurde eine Alkoholüberprüfung durchgeführt, die einen Wert knapp oberhalb von 0,5 Promille ergab.

Wenig später, gegen 4 Uhr, wurde laut Polizeibericht in der Marienstraße ein VW-Fahrer angehalten. Auch hier roch der 18 Jahre alte Fahrer nach Alkohol, obwohl für Fahrer in seinem Alter ein absolutes Alkoholverbot gilt. Hier ergab ein Test gut 0,7 Promille. Auf beide Betroffenen kommt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Der junge Mann muss dazu noch mit einer Nachschulung rechnen.