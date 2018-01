Bad Säckingen Trunkenheit im Verkehr

Zwei Autofahrer mit 1,1 Promille unterwegs

Bad Säckingen – Ein 35 Jahre alter Fahrer befuhr am Sonntagmorgen mit seinem Citroen gegen 5.10 Uhr die Schaffhauser Straße in Fahrtrichtung Obersäckingen und bog vor der Tankestelle nach rechts in den Martinsweg ein. Einer Polizeistreife waren die langsame Fahrweise und die zum Teil stark vereisten Scheiben aufgefallen, so dass sie den Fahrer im Martinsweg kontrollierten. Nach einem Atemalkoholtest mit 1,1 Promille, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein gab der Mann freiwillig zu den Akten. Ebenfalls mit 1,1 Promille wurde auf der Schaffhauser Straße gegen 4.45 Uhr ein 26 Jahre alter Audifahrer kontrolliert. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme, die Weiterfahrt wurde untersagt. Da es sich hier um einen Ausländer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.