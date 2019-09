von Maria Schlageter

Manch ein Passant staunte am vergangenen Freitagabend nicht schlecht, als durch die malerischen Altstadtgässchen plötzlich perfekt gestylte Laienmodels ihren Weg bahnten. Kenner der hiesigen Modeszene hingegen wusste sofort, was los war: Die Bad Säckingen Modenacht ging in ihre dritte Auflage.

Schließlich nähert sich der Herbst mit großen Schritten und mit ihm auch die neuen Kollektionen der großen und kleinen Modemarken. Für alle „Fashion Victims“, die es nun kaum erwarten können sich für kommende Jahreszeit neu einzukleiden, hatten die Bad Säckingen Boutiquen und Kleidungsgeschäfte gemeinsam mit dem Gewerbeverein Pro Bad Säckingen dieses speziellen Event ausgedacht, der sich allmählich zu einer modischen Tradition mausert.

Insgesamt beteiligten sich zehn verschiedene Modehäuser und Boutiquen, um bei der Modenacht die aktuellen Kreationen zu präsentieren. Elisabeth Vogt (vorne) vom veranstaltenden Verein Pro Bad Säckingen zeigte sich zufrieden mit der dritten Auflage der Modenacht. Bilder: Maria Schlageter | Bild: Maria Schlageter

Los ging es am frühen Abend. Bei untergehender Sonne füllte die Models, darunter viele Freunde und Bekannte der Bad Säckingen Ladenbetreiber, die Altstadt mit Leben. In einer Linie liefen sie selbstbewusst durch die Straßen und machten dabei noch Lust auf mehr. Denn der eigentliche Höhepunkt folgte dann zum Einbruch der Dunkelheit: Die große Modenschau vor der Lohgerbe.

In knalligem rot thronte in der Schützenstraße ein pompöser Laufsteg, auf dem sich die Modegeschäfte und ihre ausgewählten Models zum finalen Schaulaufen präsentierten. „Sie haben das alle toll gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass das alles Laien sind“, resümierte eine zufriedene Elisabeth Vogt, die Vorsitzende von Pro Bad Säckingen, zum Ende des Abends. Insgesamt zehn Bad Säckingen Geschäfte haben sich an der Modenacht beteiligt und mit ihren aktuellen Herbstkollektionen für sich geworben. Angesichts der vielen Vorbereitungen, habe sich der Abend aber für alle beteiligten gelohnte, meinte Vogt. Dank des fast noch sommerlichen Wetters säumten viele Zuschauer und zufällige Passanten das stylische Spektakel, das mit einer Laser-Show zu Ende ging.

Am frühen Abend zogen die ersten Models durch die Bad Säckingen Innenstadt, sehr zur Freude von Passanten und modebegeisterten Gästen. | Bild: Maria Schlageter

„Es ist schwer einzuschätzen, wieviele tatsächlich da waren, aber unsere Erwartungen wurden definitiv erfüllt“, so Vogt. Bis 21 Uhr konnten im Anschluss alle Modebegeisterten dann noch auf Schnäppchenjagd gehen. Denn die Modehäuser priesen ihre Herbstmode – die im Übrigen durch erdige, dunkle Töne und überwiegend geraden Schnitten bestach – nicht nur bei der Schau, sondern lockten auch mit speziellen Angeboten, die noch mehr Lust machten auf Mode.

Bad Säckingen Langweilen muss sich in Bad Säckingen kein Kind oder Jugendlicher, das zeigen die Anbieter bei der fünften Freizeitmesse in der Badmatte Das könnte Sie auch interessieren