von Hans-Walter Mark

Im Alter von 87 Jahren ist der ehemalige Ratschreiber und Grundbuchbeamte, Adelbert Baumgartner, verstorben. Bei der Verabschiedung in den Ruhestand im Jahre 1994 bezeichnete der damalige Bürgermeister Günther Nufer Baumgartner als ein mitten in der Dorfgemeinschaft stehendes hochqualifiziertes und hochbegabtes "Multitalent", das alles richtig gelernt hat vom Landwirt über den Kaufmann mit eigenem Geschäft bis hin zum geprüften Ratschreiber und Grundbuchbeamten.

Die silberne Ehrennadel des Landes-Baden-Württemberg ist sichtbarer Ausdruck von Baumgartners langjährigem segensreichen ehrenamtlichen Wirken im Ort und insbesondere in den Vereinen. Hier lagen ihm neben der Feuerwehr der Männerchor und nach seiner Pensionierung die Senioren-Wandergruppe besonders am Herzen.

Mitmenschen lagen ihm besonders am Herzen

Ob im Beruf oder in den zahlreichen Ehrenämtern, dem Verstorbenen war es stets ein Anliegen den Mitmenschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie an seinen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Eine weitere Wesensart, die Baumgartner auszeichnete, war seine Bodenständigkeit und seine „Hotzenwälder Schlitzohrigkeit“.

Hier sei an die Zeit als Ratschreiber in Harpolingen erinnert, in der er zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Gotthold Bäumle unkonventionell und unbürokratisch so manches wegweisende Projekt für den Ort auf den Weg brachte.

Aktive Mitgestaltung der Dorfentwicklung

In diese Zeit fällt die Entwicklung vom ländlich strukturierten Dorf hin zu einem Wohnort mit hoher Lebensqualität und einer funktionierenden Dorfgemeinschaft, die Baumgartner als Ratschreiber wesentlich mitgestaltete. Die Kirschbaumallee, deren Bäume Baumgartner über viele Jahre pflegte, trägt ebenso seine Handschrift. Neben seinem Heimatort war er einige Jahre in Oberhof als Ratschreiber tätig.

Organisationstalent, verbunden mit Ideen, Genauigkeit und Humor waren Charaktereigenschaften, mit denen Baumgartner im Ort und darüber hinaus einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Er organisierte nicht nur Konzerte, Ausflüge und Veranstaltungen, sondern legte auch Wert darauf, das Geschehen im Ort für die Nachwelt in Wort und Bild zu dokumentieren. Damit auch die Öffentlichkeit informiert wird, dafür sorgte er über 20 Jahre lang als Mitarbeiter des SÜDKURIER.

Verantwortung und Eigeninitiative prägten sein ganzes Leben

Während seines gesamten christlich fundierten Lebens waren für Baumgartner die Übernahme von Verantwortung und Eigeninitiative prägend. Als Aufsichtsratsmitglied bei Edeka und bei der Obstbaugenossenschaft in Tiengen, setzte er sich für dessen Belange ein.

Über mehrere Jahre organisierte er als Wanderwart der Seniorenwandergruppe Touren in der Region. Rund 70 Jahre gehörte Baumgartner der Feuerwehr an, davon 25 Jahre als Schriftführer. Ebenso lange war er im Männerchor aktiv, davon 18 Jahre als Vorsitzender.

Legendär sind die Männerchorbälle, in denen er als Meister des gekonnten gereimten Verses mit spitzer Feder das Ortsgeschehen kommentierte. Und natürlich liebte er gesellige Stunden, gewürzt mit viel Humor.

Familienmensch und unterhaltsamer Geschichtenerzähler

Neben all diesen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten war ihm und seiner Ehefrau Anna ein harmonisches Familienleben mit ihren vier Kindern sehr wichtig. Opa Adelbert nahm sich für seine neun Enkel und drei Urenkel viel Zeit, hatte stets gute Ideen gegen Langweile und war ein unterhaltsamer und humorvoller Geschichtenerzähler.

Für die Familie und die Harpolinger bleibt er aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Lebenswerkes in dankbarer Erinnerung.

Der Rosenkranz wird am Mittwoch, den 06, März um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle gebetet. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 07. März um 13 Uhr in der Auferstehungskapelle statt.