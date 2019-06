von Michael Gottstein

Wut und Wahn bilden einen lockeren roten Faden, der sich durch die Theatersaison 2019/20 in Freiburg zieht. Klaus Rüttnauer begrüßte am Dienstag in der Aula der Anton-Leo-Schule etwa zwei Dutzend Besucher, die sich über die 70. Saison der Besuchergemeinschaft informieren wollten.

Günter Daubenberger und die Dramaturgin Tatjana Beyer stellten die Werke vor, während die Sopranistin Irina Park und der Bassbariton Jin Seok Lee musikalische Kostproben gaben. Am Klavier begleitete sie Andrea Mele, der den Abend mit Debussys „Träumerei“ eröffnete.

Schauspiel „Wut“

„Wut“ ist der Titel eines Schauspiels von Elfriede Jelinek, das auf der Folie der Geschichte heutige Ereignisse beleuchtet – unter anderem die Wut der jungen Männer, die in Paris Anschläge auf die Zeitschrift Charlie Hebdo verübt hatten.

„The Turn of the Screw“

Um Wahn geht es in Benjamin Brittens Oper „The Turn of the Screw“ nach einer Novelle von Henry James: Eine Gouvernante glaubt, Geister zu sehen, die in Verbindung zu den ihr anvertrauten Kindern stehen. Die 1954 uraufgeführte Oper zeigt, wie die heitere Atmosphäre immer düsterer wird, wobei offen bleibt, ob die Geister nur in der Paranoia der Gouvernante existieren.

„Falstaff“

Ganz anders die Oper „Falstaff“, in der sich Verdi gegen Ende seiner Karriere einem Komödienstoff widmete. Sie beschreibt, wie der Genussmensch Falstaff in die biedere Gesellschaft eines Dorfes einbricht und dabei versteckte Passionen weckt. Die Komödie mit Tiefgang endet im befreienden Lachen und einer Fuge über den Worten „Die ganze Welt ist ein Witz“.

„Figaro“

Eine beeindruckende Vorstellung gab Irina Park in der Arie der Gräfin aus Mozarts „Figaro“, in der diese sich der vergangenen schönen Momente ihrer unglücklichen Ehe erinnert. Anders als in der Vorlage – einem Schauspiel von Beaumarchais – geht es bei Mozart und da Ponte weniger um Politik als um Gefühle.

Dass diese zeitungebunden sind, zeigt die Inszenierung von Joan Anton Rechi, der die Handlung in ein Brautmodengeschäft verlegt. Und dass Mozart auch Nebenrollen mit großen Momenten bedachte, zeigte Jin Seok Lee, der mit voluminöser Stimme die Arie des Bartolo vorstellte.

„Madame Butterfly“

In Puccinis „Madame Butterfly“ geht es um kulturelle Missverständnisse, die Arroganz des Westens und die tragisch endende Beziehung einer Geisha zu einem Amerikaner. Irina Park zeigte, wie sich Butterfly in trügerische Hoffnungen verstrickt, ließ aber auch die nagenden Zweifel durchschimmern.

„Der Ring des Polykrates“

In der Reihe „Ausgrabungen“ wird Erich Wolfgang Korngolds heitere Oper „Der Ring des Polykrates“ konzertant aufgeführt, und Liebhaber des klassischen Dramas kommen in Schillers „Maria Stuart„ auf ihre Kosten. Mit einer Arie aus Tschaikowskys „Eugen Onegin“ beendete der Bassbariton den Abend.