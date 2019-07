Rund 40 Besucher, darunter Bürgermeister Alexander Guhl und die neu gewählten Stadträtinnen Irene Klaußner und Juliane Brenke, begrüßte Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Ortschaftsrates. Sie alle bewegte die Frage, wer wohl neuer Ortsvorsteher von Harpolingen wird.

Doch bis zur Wahl standen noch die Bekanntgabe der Ergebnisse der Ortschaftsratswahl sowie die Feststellung, dass bei den gewählten Personen keine Hinderungsgründe zum Eintritt in das Gremium vorhanden sind, auf der Tagesordnung. Anschließend verpflichtete Sauer die neuen Ratsmitglieder Torsten Weimer, Christoph Schneider und Christine Oechslein (Liste Wir für Harpolingen), Stefan Malzacher und Bernhard Baumgartner (Freie Wähler) sowie Bernd Kramer (Grüne).

Spannend verlief dann der Wahlvorgang für das Amt des Ortsvorstehers. Zur Wahl standen Torsten Weimer (Liste Wir für Harpolingen), Bernhard Baumgartner (Freie Wähler) und Juliane Brenke (SPD). Mit drei Stimmen entschied Weimer die Wahl zum Ortsvorsteher für sich. Zwei Stimmen erhielt Bernhard Baumgartner und Juliane Brenke landete mit einer Stimme auf Platz drei. Der Bad Säckinger Gemeinderat muss Weimer als Ortsvorsteher von Harpolingen noch bestätigen.

Unentschieden endete zunächst der erste Wahlgang zum ersten Stellvertreter des Ortsvorstehers. Für dieses Amt hatten sich Christine Oechslein und Stefan Malzacher zur Verfügung gestellt. Einer alten Tradition folgend, dass die Partei, die den Ortsvorsteher stellt, nicht gleichzeitig auch den Posten des Stellvertreters besetzt, einigten sich die Ortschaftsräte dann auf Stefan Malzacher als ersten Stellvertreter und Christine Oechslein als zweite Stellvertreterin.

Feierliche Verabschiedung

25 Jahre war Jacqueline Vökt Ratsschreiberin in Harpolingen, 15 Jahre übte Franz-Martin Sauer das Amt des Ortsvorstehers aus und fünf Jahre gehörte Walter Gerspach dem Ortschaftsrat an. In ihren unterschiedlichen Funktionen haben sie sich für Harpolingen mit großem Engagement eingesetzt und beenden mit dem Ende der Legislaturperiode ihren Dienst. Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer und Ratschreiberin Vökt werden in einer offiziellen Feier verabschiedet.

Bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats bedankte sich Franz-Martin Sauer außerdem bei Walter Gerspach für fünfjährige Zugehörigkeit zum Ratsgremium. Neben den Veranstaltungstafeln am Ein- und Ausgang des Ortes setzte sich Gerspach mit großer Leidenschaft für Bauland für junge Familien ein, lobte Sauer das vorbildliche Engagement von Walter Gerspach.

Stefan Malzacher blieb es vorbehalten, die Verdienste des aus dem Amt scheidenden Ortsvorstehers Sauer zu würdigen. Er nannte Sauer eine Persönlichkeit, die sich im Laufe von 15 Dienstjahren vom Ortsvorsteher zum Ortsversteher entwickelt habe. Er bezeichnete Sauer als einen vorbildlichen und zuverlässigen Beamten, der stets ein offenes Ohr für die großen und kleinen Sorgen der Dorfbewohner hatte. Als Seiteneinsteiger habe Sauer das Amt übernommen, bei der ersten Wahl mit Erfolg kandidiert und sei bei der zweiten Wahl als Stimmenkönig mit eigener Liste wiedergewählt worden, dies ist laut Malzacher Ausdruck für Sauers Beliebtheit im Ort. Malzacher bedankte sich auch bei Sauers Ehegattin Regina, die ihren Mann stets unterstützte und sich liebevoll um das Rathauskaffee kümmert.

Als letzte Amtshandlung bedankte sich Sauer bei Ratsschreiberin Jacqueline Vökt, mit der er 15 Jahre harmonisch und effektiv zusammengearbeitet habe. Für die nächste Zeit nimmt Andrea Sibold die Aufgaben einer Ratsschreiberin im Harpolinger Rathaus wahr.