von Maria Schlageter

Feiern gehen und damit etwas Gutes tun, ist eigentlich eine absolute Win-Win-Situation: Man hat Spaß und hilft gleichzeitig Menschen, denen es weniger gut geht.

Die Gelegenheit, Spaß und Engagement für eine gute Sache zu verbinden, bot sich am Samstag in der Wallbacher Flößerhalle: Unter dem Motto „‘s Dorf rockt“ veranstaltete dort der Förderverein des Christian-Heinrich-Zeller-Schulkindergartens eine weitere Auflage des Benefizfestivals „Klangfarben“.

Fünf Bands waren am Start, dazu gab es tänzerische Einlagen der „Dance Academy“. Geboten war als fast jedes Genre und etwas für jedes Alter, womit das Konzert gesamt betrachtet tatsächlich für viele Geschmäcker den richtigen Ton traf. Woran es aber extrem mangelte waren Besucher: Gerade einmal knapp 150 Leute kamen, um für den guten Zweck mitzufeiern.

Bad Säckingen Fünf Bands stehen am 25. Mai auf der Bühne in der Flößerhalle und spielen für einen guten Zweck Das könnte Sie auch interessieren

Den Auftakt machte Julia Lauber. Hinter dem Namen verbirgt sich eigentlich ein Duo, am Samstag trat jedoch Julia Lauber solo auf. Mit großer Empathie beschäftigt sich die Künstlerin in ihren Lieder mit all dem, was auf der Welt geschieht. Ein Klavier und ihre Stimme reichen bei Julia Lauber aus. Sie überzeugte mit ehrlicher Musik.

Komplett anders präsentierte sich dagegen der nachfolgende Act: Die Band Unbroken. Die fünf Jungs mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren waren nicht nur die jüngsten, sondern auch die härtesten Akteure des Abends. Ihr Musikerherz brennt für den Hardrock. Sie waren immer dann am besten, wenn sie Klassiker wie „Killing in der The Name“ von Rage Against the Machine interpretierten.

Deutlich entspannter ging es mit Céline Huber weiter, deren Musik, zum Schwelgen einlud. Mit ihrem gefühlvollen Softpop begeisterte sie besonders durch die musikalische Qualität ihrer Stimme und das gute Niveau ihrer Musiker, mit welchen sie sich blind zu verstehen schien.

Mike Low und seine Band brachten mit Entertainerqualitäten mächtig Stimmung in die Halle. Mit Musik, die an britischen Rock der frühen 2000er erinnert, wussten die Musiker zu begeistern. Zum Finale rockten schließlich die vier gestanden Musiker von Station Four die Flößerhalle.

Bad Säckingen Der Förderverein spendet dem Christian-Heinrich-Zeller-Kindergarten 4400 Euro für weitere Betreuung Das könnte Sie auch interessieren