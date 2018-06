Bad Säckingen Tolle Aktion in Bad Säckingen: Jugendliche helfen Tafelladen mit Spende

Tolle Aktion in Bad Säckingen: Jugendliche helfen Tafelladen mit Spende

Azubis und Bildungszentrum Internationaler Bund sammeln Pfadflaschen. Der Erlös wird in Produkte wie Nudeln, Haferflocken oder Waschmittel gesteckt und dem Bad Säckinger Tafelladen gespendet.

Mit gutem Beispiel voran geht das Bad Säckinger Bildungszentrums Internationaler Bund (IB). Die Teilnehmer der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme beim freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit haben jetzt eine Pfandaktion in ihrer Bildungseinrichtung ins Leben gerufen und unterstützen ab sofort monatlich den Bad Säckinger Tafelladen mit einer Warenspende.

„Bisher wurden Pfanddosen oder -flaschen von den Teilnehmern des Bildungszentrums nicht in den Geschäften zurückgegeben, sondern lediglich in den Gelben Säckingen oder einfach nur im Mülleimer entsorgt“, erklärt Bildungsleiter Elmar Ebner, den Hintergrund der Aktion. Das brachte den Bildungsleiter auf die Idee, diese Dosen und Flaschen einzusammeln, zurückzugeben und den Erlös aus der Aktion, einem guten Zweck zu Gute kommen zu lassen. Bereits im vergangenen Jahr besuchte die Einrichtung den Bad Säckinger Tafelladen, wo sie von der Leiterin der Tafelläden im Kreis, Ewaldine Schwarz, über die Arbeit und den Zweck der Tafelläden informiert worden sind. Dieser Besuch ist den Teilnehmer der Bildungseinrichtung in Erinnerung geblieben, weshalb die Wahl, wer der Erlös der Aktion bekommen soll, auf den Tafelladen fiel.

Um die Aktion auf den Weg zu bringen, besuchte die Bildungseinrichtung den Tafelladen ein weiteres Mal, um sich alles zeigen zu lassen. Doch diesmal kamen die Jugendlichen und Ausbilder nicht mit leeren Händen. Gleich einen ganzen Kofferraum voll mit Lebensmitteln wie Nudeln, Salz, Haferflocken oder Waschmittel, wurden an Ewaldine Schwarz und den Tafelladen übergeben. Künftig soll der Tafelladen jeden Monat mit einer Warenspende bedacht werden. Um das zu ermöglichen, werden die Dosen und Flaschen in Boxen gesammelt, geleert und das Pfand eingelöst. Für das gesammelte Geld werden für den Tafelladen benötigte Produkte eingekauft und als Sachspende übergeben. „Das ist eine ganz tolle Aktion und wir freuen uns sehr darüber“, bedankt sich Ewaldine Schwarz bei den Jugendlichen und ihren Ausbildern. Denn gerade Trockenprodukte wie Nudeln, Zucker oder Salz, sind aufgrund ihres langen Haltbarkeitsdatums Mangelware im Tafelladen und darum sehr gefragt.