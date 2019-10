von Gerd Leutenecker

Gleich zwei Neuerungen kommen zum Saisonauftakt am Donnerstag im Gloria-Theater zum Zuge. Für den Start der neuen Musical- und Theatersaison beteiligt sich der Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) an den Fortschritten im ÖPNV. Die Eintrittskarten sind ab Donnerstag wie bereits im Waldshuter Tarifverbund (WTV) auch Zug- oder Busfahrkarte. Seit neuestem heißt die direkt angrenzende Bushaltestelle „Gloria-Theater„ und ist damit bundesweit bei der Fahrplanauskunft vertreten.

„Jetzt endlich haben wir beide Verkehrsverbünde mit im Boot“, gestand Intendant Jochen Frank Schmidt bei einem Pressegespräch ein. Die Zeit, als der westliche Teil des Landkreises „irgendwie als Schützengraben des Nahverkehrs“ behandelt wurde, neigt sich dem Ende zu, so die klare Einschätzung von Schmidt. Ein Stück weit ein zeitgemäßer Zusatzservice, welchen der kaufmännische Direktor Alexander Dieterle vom Gloria-Theater bereits in der abgelaufenen Saison mit dem WTV verwirklicht hatte. Im Gegenzug können die Abonnement-Kunden im WTV auch zehn Prozent Ermäßigung bei den Eintrittskarten im Gloria-Theater beanspruchen.

Über den WTV-Geschäftsstellenleiter im WTV, Sebastian Nieselt, seien die Gespräche mit dem RVL begonnen worden. „Tja, da war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig, dafür haben wir eine offene Tür gehabt“, schmunzelte RVL-Geschäftsführer Frank Bärnighausen sachlich. Im Landkreis Lörrach sei das System mit Veranstaltern seit langen Jahren bestens erprobt. Zumal sich das Kerneinzugsgebiet der Gäste vom Gloria-Theater zwischen den beiden Landkreisen bewegt, auch eine logische Konsequenz im Hinblick auf bessere und nachhaltige Mobilität – da waren sich alle Verantwortlichen einig.

Die Eintrittskarten gleich als Ticket für eine Hin- und Rückfahrt zu nutzen, haben zwei Abänderungen nötig gemacht: Einerseits sind die Tickets im Vorverkauf nun mit einem neuen Aufdruck versehen; „all diejenigen, die bereits Vorverkaufstickets haben, erhalten noch eine Zusatzmail“, kündigte Schmidt an. Andererseits sind die neuen Fahrpläne für den interregionalen Busverkehr ausgedehnt worden. „Mehr Angebote am Abend nach den Veranstaltungen zu schaffen, das war die Prämisse unsererseits“, räumte Bärnighausen ein.

Wunsch geht in Erfüllung

Die Linie 35 von Bad Säckingen nach Schopfheim wird ausgedehnt. Ein Stundentakt mit der letzten Fahrt um 00.05 Uhr ab Gloria-Theater werde kommen, schilderte der WTV-Geschäftsstellenleiter die Fortschritte. Nieselt gab gleichzeitig bekannt, dass Rufbusse auf den Hotzenwald am Abend nun durch eine reguläre Buslinie ersetzt werden. Davon profitiert nicht nur das Gloria-Theater, sondern ebenso die gesamten Kulturstadt, wie Franziska Lau vom städtischen Tourismus- und Kulturamt anmerkte. Direkt vom Bus auf den roten Teppich – die neue Bezeichnung der Bushaltestelle Gloria-Theater, war ein lange gehegter Wunsch vom Intendanten und der Geschäftsleitung der Kulturinstitution. Einzig die Ausschilderungen in der Stadt seien noch verbesserungswürdig, „aber da bleiben wir dran“, so Schmidt.