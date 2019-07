Bei einem Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) hat eine Fläche von 1200 Hektar Land gebrannt. Nachdem der Katastrophenfall am Montag beendet wurde, sollen nun Spezialisten des Technischen Hilfswerks (THW) Bad Säckingen aus der Luft Glutnester orten. Zeitweise befanden sich mehr als 3000 Einsatzkräfte unterschiedlicher Organisationen im Dauereinsatz, um Herr über die Flammen zu werden. Dies gestaltete sich jedoch als schwierig, da alte Munitionsreste des ehemaligen Truppenübungsplatzes ungezielt zünden beziehungsweise explodieren konnten. Ein Ablöschen des Feuers war somit nur aus der Luft oder über durch die Bundeswehr geschaffene Brandschneisen möglich.

Inzwischen gilt der Brand als gelöscht, allerdings birgt die Größe des Gebietes und die sich stetig wechselnde Wetterlage ein hohes Risiko, den Brand neu zu entfachen. Aus diesem Grund liegt die Priorität der Brandnachsorge nun darin, ein erneutes Entfachen des Brandes zu verhindern. Aus diesem Grund entsendet der THW Ortsverband Bad Säckingen auf Amtshilfeersuchen des Bundesforstbetriebes Trave einen spezialisierten Trupp mit einem sogenannten Multikopter, um aus der Luft weiterhin bestehende Glutnester mit einer Wärmebildkamera zu orten. Diese sollen dann der Feuerwehr gemeldet und von dieser abgelöscht werden.

Insgesamt fünf Helfer entsandte der Ortsbeauftragte Stefan Prommersberger am Freitagmorgen gegen 4 Uhr in den Einsatz nach Lübtheen. Mit ihnen wird viel Technik unterwegs sein. „Wir können ungefähr 20 Minuten mit einer Akku-Ladung fliegen. Dann muss der Multikopter für ungefähr eine Minute landen, um die Akkus zu wechseln. So gewährleisten wir das nahezu durchgehende Fliegen des Multikopters“, so Sherepreet Schwer, Leiter des Trupps.

Einsatz mit Drohne

Bei dem Multikopter handelt es sich um eine mit einer Kamera versehene Drohne, die speziell für die Anforderungen des THW Ortsverband Bad Säckingen in Eigenarbeit gebaut wurde. Auf Knopfdruck lässt sich zwischen einem normalen Kamera-Livebild und einem Echtzeit-Wärmebild wechseln. Der Multikopter lässt sich auf 1,5 Kilometer mit Videoübertragung fliegen. Da weiterhin viele Altlasten an Munition auf dem Gelände liegen, bietet der Einsatz eines solchen Multikopters eine enorm größere Sicherheit für die Einsatzkräfte. Die Helfer lösen in Lübtheen den THW Ortsverband Breisach ab. Der Einsatz dauert vermutlich bis Sonntag Nachmittag.