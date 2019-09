von Daniela Seiberle

„Wir bilden in hungen Jahren die zukünftigen Ernährungsgewohnheiten der Kinder. Das heißt die Ernährungserziehung hat einen großen Einfluss“, sagt Diätassistentin Larissa Rinkes. D

as bedeutet aber nicht, dass nicht auch mal etwas zum Naschen sein darf oder ständig mit dem erhobenen Zeigefinger durchs Leben gegangen werden müsse. „Jedoch können klare Regeln und Vereinbarungen helfen, im Alltag ein gesundes Maß zu behalten“, so Rinkes.

Studien setzten sogar den Erfolg in der Schule gemessen an Schulnoten und Mitarbeit mit der Zusammensetzung des Frühstücks und des Pausenbrotes in Verbindung, oder vielmehr, ob ein Frühstück stattgefunden hat oder nicht.

„Kinder dürfen Kinder sein und auch gerne naschen.“Laura Rinkes, Diätassistentin | Bild: Leonie Baumgärtner

Trotzdem ist auch Rinkes der Meinung, dass nicht grundsätzlich der Inhalt der Schultüte überdacht werden sollte. „Kinder dürfen Kinder sein und auch gerne naschen. Die Schultüte sollte den Kindern jedoch sinnbildlich einen guten Start ins Schulleben liefern.“

Die Frage hierbei ist: Welche nachhaltigen „Geschenke“ können die Schultüte außerdem füllen? Dazu gehören Dinge, mit welchen die Kinder etwas anfangen können, nicht ausschließlich Süßigkeiten. Zum Beispiel eine Bananenbox, die eine Banane enthält. Ebenso eine tolle Vesperbox, die den Lieblingssuperhelden als Motiv aufgedruckt hat.

Natürlich kann auch die Lieblingssüßigkeit der Kinder in der Schultüte Platz finden. Hierbei seien auch kleine Packungen sinnvoll, um im Nachhinein etwas bei der Einteilung zu helfen. „Die Schultüte sollte aber nicht nur mit Essen, sondern auch zum Beispiel mit benötigten Schulmaterialien bestückt werden“, rät die Ernährungsexpertin.

Die Leistungsfähigkeit von Kindern wie auch von Erwachsenen hänge stark von der Art der Nahrung ab, die verzehrt wird. „Sehr zuckerreiche und fettreiche Mahlzeiten liefern uns nicht die langfristige Energie, welche vor allem in der Schule benötigt wird“, sagt Rinkes.