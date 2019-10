Bad Säckingen vor 22 Minuten

Südkurier-Flohmarkt lockt bei sommerlichen Temperaturen zahlreiche Besucher an

Der traditionelle Südkurier-Flohmarkt in Bad Säckingen lockte bei sommerlichen Temperaturen zahllose Besucher an die 72 Verkaufsstände in der Hauensteiner Straße. Die Auswahl reichte von Musikinstrumenten wie Gitarren und Keyboards bis hin zu Kaffeemühlen.