Bad Säckingen, Hochrhein Sturmtief Burglind sorgt für großflächige Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen am Hochrhein

Großflächige Stromausfälle am Hochrhein gibt es infolge des Sturmtiefs Burglind. Laut der Energiedienst Holding sind insbesondere die Höhenlagen des Süd- und Hochschwarzwalds aber auch Teile des Hochrheins betroffen. Laut Polizei wurden außerdem "Unmengen an Bäumen" umgeworfen und Straßen blockiert.

Das Sturmtief „Burglind“ sorgt am Mittwochvormittag großflächig für Stromausfälle im Gebiet der ED Netze. Außerdem kommt es infolge entwurzelter Bäume zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. "Unmengen von Bäumen sind umgeblasen worden, Schilder wurden umgeweht und Baustelleneinrichtungen beschädigt", so Polizeisprecher Dietmar Ernst. Die Schäden seien flächendeckend in der ganzen Region gemeldet worden. "Die ganz gravierenden Ereignisse sind aber zum Glück ausgeblieben", so Ernst weiter

Wie die Energiedienst Holding mitteilt, sind besonders der Hochschwarzwald, das Kleine Wiesental, der Hotzenwald, Gurtweil und das Gebiet der Energieversorgung Oberes Wiesental betroffen. Auch am Hochrhein sorgen unter anderem umgestürzte Bäume für Unterbrechungen.

Rund 40 Mitarbeiter der ED Netze arbeiten vor Ort und in der Netzleitstelle daran, die Versorgung der Kunden wiederherzustellen. Der Einsatz erschwert sich im Laufe des Vormittags zunehmend. Mancherorts kann die Schadenstelle nicht erreicht werden, da Straßen und Wege durch umgestürzte Bäume blockiert sind.