Bad Säckingen Stummfilme: Ein ungewöhnlicher Kinoabend mit Klavierbegleitung

Die Stummfilm-Klassiker beeindrucken Publikum im Kursaal in Bad Säckingen. Zum Erfolg tragen auch die Klavierimprovisationen durch Martin Christ bei.

„Funktionieren“ die Filmkomödien aus der Frühzeit des Kinos immer noch oder amüsiert man sich eher über die damaligen Versuche, mit bescheidenen Mitteln den laufenden Bildern eine Geschichte einzuhauchen? Jedenfalls nahm das Publikum die Klassiker des Stummfilmkinos dankbar auf, und zu dem Erfolg trugen auch die Klavierimprovisationen durch Martin Christ bei, der zum zweiten Mal in Bad Säckingen auftrat.

Kulturreferentin Christine Stanzel konnte am Freitagabend etwa 150 Gäste im Kursaal begrüßen, darunter waren auch rund 30 Schüler des Scheffelgymnasiums. Sie sahen einige der ältesten Filmszenen überhaupt, die von den Brüdern Lumière stammten und 1895 uraufgeführt wurden. Diese Aufnahmen waren rein dokumentarisch, und die Kamera war starr montiert. Martin Christ untermalte diese Miniaturen liebevoll und geschickt. Eine marschartige Melodie begleitete den Zug der Arbeiter und ein melodisch lieblicher Walzer untermalte die Frühstücksszene mit Baby. Mit einem Tremolo und Crescendo charakterisierte er die bedrohliche Atmosphäre bei der Bahnhofsszene, die einst für Entsetzen gesorgt hatte, weil die Zuschauer den Anblick eines auf die Kamera zufahrenden Zuges noch nicht „verkraften“ konnten.

Der 15-minütige Film „Die Reise zum Mond“ aus dem Jahre 1902 stammt von Georges Méliès. Eine eigene filmische Handschrift ist hier noch nicht zu erkennen, vielmehr ist die Kamera starr auf eine fantasievoll dekorierte Bühne gerichtet, doch immerhin gibt es schon einige Tricks wie einen herangezoomten Mond. Der Film zeigt, wie eine Reisegesellschaft in eine Kapsel einsteigt, die aus einer überdimensionalen Kanone in den Weltraum abgeschossen wird. Auf dem Mond liefern sich die Passagiere Kämpfe mit „Wilden“, wobei unschwer zu erkennen ist, dass die exotische Welt des Mondes in ähnlicher Weise gezeichnet wurde wie die kolonisierten Völker.

Die einstündige Komödie „Der Musterschüler“ aus dem Jahre 1927 mit Buster Keaton in der Hauptrolle schildert, wie ein wissenschaftsbegeisterter Student der Dame seines Herzens wegen auf ein „sportverseuchtes“ College geht und sich mit körperlichen Ertüchtigungsübungen herumquälen muss. Es handelt sich um eine Verlachkomödie, bei der sich der Zuschauer über das ständige Scheitern des Studenten und die gewollt überzeichnete Mimik amüsieren kann.

Die Filmtechnik hatte sich zwischenzeitlich weiterentwickelt, denn man sah kürzere Sequenzen, mehr Schnitte sowie Zeitlupen- Zeitraffereffekte, und die Kamera war nicht mehr fixiert, sondern folgte beispielsweise den Athleten bei ihren Wettrennen. Der Klavierbegleitung merkte man an, dass hier ein veritabler Konzertpianist am Flügel saß. Die Musik war nicht mehr bloße szenische Untermalung, sondern folgte durchaus ihren eigenen Gesetzen.