Mehr als anderthalb Stunden hat ein Stromausfall Teile des Bad Säckinger Stromnetzes lahmgelegt. Das bestätigte Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Ritter auf Nachfrage unserer Zeitung. Ursache sei ein Gewerbekunde gewesen, der an einer Trafostation Arbeiten durchführen ließ, so Ritter weiter: "Dabei wurde eine Leitung falsch angeschlossen, was zu einer Überspannung und dann zum Stromausfall im 20 KV-Bereich geführt hat."

Feuerwehreinsatz und viele Betroffene

Die Bad Säckinger Feuerwehr rückte in der Folge des Vorfalls aus, weil in der Firma die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, wie Stadtkommandant Tobias Förster erklärte. Von dem Stromausfall waren nicht nur etliche Haushalte und Gewerbebetriebe betroffen, sondern auch die Ampeln in der Stadt.

Nach gut anderthalb Stunden haben die Stadtwerke das Problem, von dem ausschließlich die Bad Säckinger Kernstadt betroffen war, wieder behoben. "Die Stromversorgung steht wieder", so Ritter. Systematisch werden nun alle Hausanschlüsse überprüft und ans Netz gebracht. "Bis die letzten Kleinigkeiten erledigt sind, kann es aber noch bis Donnerstagmorgen dauern", erklärt Ritter.

Bereits der zweite Vorfall dieser Art

Es sei nicht das erste Mal, dass die Stadtwerke es mit einem von einem Großkunden verursachten Stromausfall zu tun bekommen. Bereits vergangenes Jahr habe es ein ähnliches Vorkommnis gegeben. "Wir haben unsere Kunden gebeten, uns zu informieren, wenn sie derartige Maßnahmen geplant haben. Dann können wir entsprechend reagieren und gegebenenfalls unsere Mitarbeiter zur Unterstützung entsenden."

Dass dieses Angebot nicht angenommen werde, sei "äußerst unglücklich", weil durch große Stromausfälle auch unnötige Kosten entstehen, so Ritter.

