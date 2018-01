Bad Säckingen Streit drohte zu eskalieren

Ein Mann musste bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Gewahrsam genommen werden. Polizei war mit sieben Streifenwagen im Einsatz.

Bad Säckingen – Zur Bewältigung einer Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen waren am Samstagabend sieben Streifenwagenbesatzungen nötig. Laut Polizeibericht musste letztlich ein 22 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen werden. Dessen Ehefrau versuchte daraufhin, ihren Mann zu befreien. Die Polizei war gegen 21 Uhr vom Sicherheitsdienst um Hilfe gebeten worden. Ein 22-Jähriger und ein 19 Jahre alter Kontrahent hatten sich geschlagen. Wie die Polizei weiter meldet, waren die Gemüter kaum zu beruhigen. Der 22-Jährige schrie herum und versuchte auch, andere Bewohner anzustacheln. Nachdem nach kurzer Beruhigung keine Besserung einkehrte, wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Er wehrte sich jedoch vehement und musste überwältigt werden. Daraufhin mischte sich die Ehefrau ein, die sich an ihren Mann klammerte und kreischend am Boden wälzte. Der Sicherheitsdienst musste die Frau festhalten, damit der Ehemann zum Streifenwagen gebracht werden konnte. Gegen die Frau und ihren Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.