Infolge des heftigen Gewitters in der Nacht zum Dienstag am Hochrhein ließen sich mehrere Bahnschranken an der Hochrheinstrecke nicht mehr bedienen. Der Bahnübergang in Obersäckingen am Murger Weg/Heinrich-Hübsch-Straße beim Feuerwehrgerätehaus ist bis jetzt außer Betrieb. Ein Bahnsprecher sagte, dies sei der letzte am Hochrhein vom Blitzschlag betroffene Bahnübergang. Durch den Blitzschlag sei Technik zerstört werden, man warte zur Zeit noch auf die Anlieferung eines Ersatzteiles.

Die Züge hatten die Anweisung, mit Schrittgeschwindigkeit an die betroffenen Bahnübergänge zu fahren und zu hupen. Allerdings schienen sich nicht alle Züge an diese Anweisung zu halten, in zwei Fällen fuhren die Züge am frühen Abend in Obersäckingen einfach durch, ohne vor dem Bahnübergang anzuhalten und ohne lautes Hupsignal, teilte die Polizei mit. Aus diesem Grund schloss gestern Abend eine Streife des Polizeireviers Bad Säckingen den Bahnübergang mit Bändern.

Die Situation zuvor, am Bahnübergang mit Halbschranken, die sich nicht schließen ließen, war nicht ganz ungefährlich. Autofahrer wunderten sich bei der Überquerung der Bahngleise zwar über die in blaue Folie verpackten Schranken, das Warnlicht dürften allerdings die meisten übersehen haben. Just an diesem Abend fand gegenüber des Bahnübergangs beim Feuerwehrgerätehaus das Sommerferienprogramm der Jugendfeuerwehr statt: Rund 35 Kinder und Erwachsene waren zu der Veranstaltung gekommen.