von Fabienne Huber und Monika Olheide

Einsatz im Grünen

7. August, Bad Säckingen, 35°C: Die Polizei hat mitten in einem Bad Säckinger Maisfeld alle Hände voll zu tun: Sie muss mehrere 1,20 Meter hohe Cannabispflanzen ausgraben und entsorgen. Der Pflanzenliebhaber selbst wird sich ob des Verlustes geärgert haben, zumal er erst gegossen hatte.

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wie auf diesem Symbolbild, musste die Polizei entsorgen. | Bild: dpa/Oliver Berg

Beute für's Bad

6./7. August, Murg, 36/36°C: Der Tatort ist eine Baustelle in Murg, die Beute überraschend: Fünf bereits eingebaute Spülkästen wurden in der Nacht von Unbekannten ausgebaut und mitgenommen. Ob die beim letzten Baumarkt-Einkauf wohl gefehlt haben?

Randale in der Notaufnahme

7. August, Waldshut, 35°C: Ein 55-Jähriger ist so überzeugt krank zu sein, dass er am Abend in die Notaufnahme des Spitals Waldshut kommt. Nach einer Abfuhr am Nachmittag macht der vermeintliche Patient seinem Ärger Luft, schießt aber über das Ziel hinaus und randaliert. Die Polizei bringt ihn dann nach Hause, wo er seinen Zwei-Promille-Rausch ausschlafen kann. Schlafen ist ja eh die beste Medizin.

Das Symbolbild zeigt die Tür einer Notaufnahme. In Waldshut randalierte ein 55-Jähriger im Spital. | Bild: dpa/ Hauke-Christian Dittrich

Kratzer im Lack

6. August, Bad Säckingen, 36°C: Ein 63-Jähriger treibt bereits gegen 11.15 Uhr sein Unwesen. Er läuft durch die Basler Straße in Bad Säckingen und zerkratzt im Vorbeigehen zwei geparkte Autos. Dank eines aufmerksamen Zeugen bekommt er daraufhin Besuch von Polizeibeamten. Er gibt seine Taten ununwunden zu und nennt auch seine Intention: aus seiner Sicht falsches Parkverhalten. Ob das ein Grund ist…?

Ein Tierfreund?

6. August, Waldshut, 36°C: Vor einem Discounter wartet um 15.30 Uhr ein kleiner Mischlingshund auf sein Frauchen. Das ist gerade kurz weg, als ein 21-jähriger Mann kommt und das Tier einfach mitnimmt. Groß ist die Aufregung und die Polizei rückt an. Doch während die Aufnahme des Falls läuft, kommt der Täter plötzlich zum Tatort zurück. Mit dem Hund. Seine Erklärung: Das Tierchen sei herrenlos herumgerannt. Diese Wahrnehmung teilen die Zeugen aber nicht.

Ruhestörer mit sechs Beinen

5. August, Wehr, 34°C: Nicht zur Ruhe kommt eine Frau gegen 22 Uhr in Wehr. Ein elektrisch klingendes Piepsen bringt sie um den Schlaf. Ihr Verdacht: Der Nachbar ist schuld. Die Polizei überprüft das, muss sie aber enttäuschen: Der Ruhestörer war eine Grille. Und die fühlt sich bei soviel Aufruhr auch gestört und sucht sich lieber ein ruhigeres Plätzchen.

Warum nicht gleich das ganze Dach?

3. August, Küssaberg, 35°C: Kupfer ist ein wertvoller Baustoff und begehrtes Diebesgut. Besonders dreist gehen die Täter am Tiefbrunnen "Schwarzenbach" vor, der an der B 34 und an der Straße nach Bechtersbohl liegt. Hier wird neben Rohren auch gleich ein ganzes Kupferdach gestohlen. Der Wert: 20.000 Euro.

Mit den Kupferrohren gaben sich die Täter in Küssaberg nicht zufrieden. | Bild: Erich Mücke

Fahrgast außer Rand und Band

2. August, Bad Säckingen, 32°C: Kurz nach halb elf am Abend kommt es zwischen einem Fahrgast und einem Busfahrer auf der Fahrt von Waldshut nach Bad Säckingen zu einer Streiterei. Als der Fahrgast dann auf dem Bahnhofsplatz den Bus verlässt, zeigt er vermutlich den Stinkefinger". Später kommt es am Bahnhofsimbiss erneut zu einem Streit zwischen den beiden. Da der aggressive Fahrgast wohl mit einem Messer herumfuchtelt, flüchtet der Busfahrer in den Bus und verriegelte ihn. Die herbeigerufene Polizei erwischt kurz darauf den Fahrgast, der ausgerüstet mit einem Vierkantholz zurückkommt. Er hält sich aber nicht lange an den Platzverweis, kehrt erneut zurück und schreit aggressiv Passanten an. Nun ist das Maß voll. Der 39-Jährige wird in Gewahrsam genommen und zum Revier gebracht. Sein Verhalten bessert sich nicht: Hierbei beleidigt er fortwährend die Beamten aufs Übelste, spuckt einem Beamten sogar ins Gesicht und benimmt sich äußerst unflätig. Über die Gründe seines Verhaltens ist nichts bekannt.

23-Jähriger mit Entsorgungsproblemen

1. August, Waldshut, 32°C: Ein herrenloser Koffer mit Altkleidern zieht in der Waldshuter Grieshaberstraße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die Streife nimmt den Koffer mit, kann den Eigentümer ausfindig machen undgibt ihm den Koffer zurück. Doch dann die überraschende Wendung: Noch am selben Tag marschiert der 23-Jährige mit dem Koffer zum Polizeirevier und will ihn dort zur Entsorgung abgeben. Die Beamten weisen den Mann auf die Möglichkeiten einer ordnungsgemäßen Entsorgung hin und schicken ihn wieder weg. Daraufhin lässt der 23-Jährige den Koffer bei einem unweit entfernten Restaurant stehen und entfernt sich. Das Ende vom Lied: Die Polizei holt den Koffer und bringt ihn dem Mann zurück – inklusive einer Anzeige.

Ganz schön voll: Ob der Schrank des 23-Jährigen so geordnet war wie auf diesem Symbolbild ist nicht bekannt. Wohin mit den Altkleidern wusste er aber nicht. | Bild: dpa/ Oliver Berg

Auch Kekse können Ärger machen

31. Juli, Lörrach, 36°C: Neben der Polizei sind auch Notarzt und Rettungsdienst bei diesem Fall vor Ort in Lörrach-Stetten: Um 14.40 Uhr war vor einem Hotel eine fünfköpfige Gruppe junger Leute kollabiert. Vor Ort treffen die Einsatzkräfte fünf Personen an, die erkennbar unter Einwirkung berauschender Mittel stehen. Sie sind kaum ansprechbar, einige sollen gar bewusstlos gewesen sein. Vier von ihnen müssen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass die Gruppe im Alter zwischen 15 und 19 in Basel und in Riehen wohnt. Dort hatten sich die Jugendlichen offenbar sogenannte "Hash-Brownies" zubereitet und konsumiert. Anschließend radelte die Gruppe über die Grenze nach Lörrach-Stetten und es ging den jungen Leuten gesundheitlich zunehmend schlechter. Am Mittagessen hat es aber nicht gelegen.

Bild: Friso Gentsch

Gefragte Sitzgelegenheiten

30./31. Juli, Bad Säckingen, 35/36°C: Ob ihre Wohnung allzu spärlich möbliert war? Der Verdacht liegt nahe, denn zwei Restaurantstühle und den dazu passenden Tisch stehlen unbekannte Täter vor einem Restaurant auf dem Rudolf-Eberle-Platz in Bad Säckingen. Es entsteht für den Betreiber Sachschaden in Höhe von 360 Euro.

