Guido Wolf, Baden-Württembergs Präsident des Tourismusverbandes und Tourismusminister konnte an insgesamt an 22 Wellness Stars-Hotels und Wellness Stars-Thermen die Zertifizierungsurkunden überreichen.

Mit rund 100 zertifizierten Einrichtungen sind die Wellness Stars deutschlandweit die größte Zertifizierungsmarke im Wellness-Bereich. Im Bereich der Thermen sind sie mit 38 zertifizierten Einrichtungen sogar Marktführer. Das vor 15 Jahren in Baden-Württemberg gegründete Qualitätssiegel konnte in diesem Jahr zwei Hotels und zwei Thermen neuzertifizieren sowie zwölf Hotels, sieben Thermen und drei Medical-Wellness-Resorts nachzertifizieren.

Nach einem erfolgreichen Zertifizierungsjahr wurden am 23. September durch den Präsidenten des Tourismusverbandes Baden-Württemberg, Tourismusminister Guido Wolf MdL und den Aufsichtsratsvorsitzenden der Wellness Stars Deutschland GmbH, Rudolf Forcher, im Waldhotel Grüner Baum in Oberkirch-Ödsbach die Zertifikate überreicht.

In dieser Saison wurden durch die Wellness Stars Deutschland GmbH zwölf Wellnessbereiche in Hotels und sieben Wellnessbereiche in Thermen sowie drei Medical Wellness Resort überprüft und nachzertifiziert. Die Ergebnisse waren vielerorts herausragend und so konnten für die nächsten drei Jahre im Hotelsegment siebenmal die fünf Sterne und fünfmal die vier Sterne vergeben werden. Das Thermen- und Medical Wellness Segment erreichte zehnmal die fünf Sterne. Tourismusminister Guido Wolf MdL und der Aufsichtsratsvorsitzende Rudolf Forcher gratulierten den angereisten Hoteliers und Geschäftsführern zu den ausgezeichneten Ergebnissen und dankten ihnen dafür, dass sie auch weiterhin auf Qualität in der Ausstattung und im Service verstärkten Wert legen werden.

Mit dem Fritz Lauterbad (vier Wellness Stars Hotel) in Freudenstadt-Lauterbad, dem BioSeehotel Zeulenroda (vier Wellness Stars Hotel) in Thüringen, der Aqualon Therme (fünf Wellness Stars Therme) in Bad Säckingen und dem EuropaBad (fünf Wellness Stars Therme) erhielten in diesem Jahr vier weitere Betriebe aus Baden-Württemberg und Thüringen das bundesweit anerkannte Qualitätssiegel im Wellness Segment von Tourismusminister Guido Wolf und Rudolf Forcher überreicht.

Tourismusminister Guido Wolf sagte: „Qualität ist ein wichtiger Aspekt im Tourismus. Aus vielen Marktuntersuchungen wissen wir, dass die Ansprüche der Gäste steigen. Die Gäste wollen sich wohlfühlen und im Urlaub und bei Ausflügen etwas Besonderes erleben. Um erfolgreich zu sein, müssen unsere Anbieter daher stets hohe Qualität bieten. Das vor 15 Jahren gegründete Qualitätssiegel Wellness Stars ist eine echte Auszeichnung. Ich kann daher zur Verleihung nur gratulieren.“

Die deutschlandweit rund 100 Wellness Stars Hotels, Thermen und Gesundheitsresorts unterziehen sich freiwillig in regelmäßigen Abständen (alle drei Jahre) einer Nachzertifizierung. In diesem Jahr wurden 22 Einrichtungen durch die Prüfer der Wellness Stars Deutschland GmbH vor Ort persönlich besucht und der Wellness Bereich an Hand von 400 bis 550 Kriterien, je nach Segment, geprüft.

Um den hohen Qualitätsstandard aber auch verbindlich sicher zu stellen, arbeitet die Wellness Stars Deutschland GmbH mit der TÜV Rheinland Cert GmbH schon seit längerer Zeit als neutralem Partner zusammen. Sie führt regelmäßige unangekündigte Tests in den Wellness Stars Häusern durch. „22 solcher Tests finden allein in diesem Spätsommer und Herbst statt“, so Forcher.