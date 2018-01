Bad Säckingen Sternsinger sind unterwegs

Viele Gemeinden klagen über zu wenige Freiwillige.

Kurz vor dem Dreikönigstag am kommenden Samstag sind in Bad Säckingen wieder zahlreiche Sternsinger unterwegs, die mit ihren Segenssprüchen von Haus zu Haus ziehen. Die Kinder und Jugendlichen haben viel zu tun, denn nicht in allen Gemeinden gibt es genügend Freiwillige, erzählen die Organisatoren. In Bad Säckingen wird der Sternsinger-Lauf von jeder Gemeinde selbst organisiert.