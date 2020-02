Der Sturm in der Nacht zum Dienstag hat auch in Bad Säckingen und Umgebung seine Spuren hinterlassen. So ist laut Polizeisprecher Mathias Albicker in der Nacht gegen 3.25 Uhr ein Lastwagen auf der B 34 zwischen Wehr-Brennet und Bad Säckingen in einen umgekippten Baum geprallt. Der Baum sei vor dem herannahenden Lastwagen von einem starken Windstoß erfasst worden. Der 49 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Baum in Höhe der Windschutzscheibe. Verletzt wurde er nicht, der Schaden am Lastwagen liegt bei rund 1500 Euro.

Unmgestürzter Baum in Rotzel. | Bild: Björn Lammadé

Im Buchbrunnenweg in Bad Säckingen flog ein Baum auf einen geparkten Fiat. Weitere umgestürzte Bäume wurden in dieser Nacht auf der L 155 zwischen Wehr und Bergalingen, in Bad Säckingen beim Freibad und in Höhe Schneckenhalde gemeldet. Die L 152 zwischen Bad Säckingen und Rippolingen musste kurzzeitig wegen mehrerer auf der Straße liegender Bäume gesperrt werden. Ebenso wurde ein abgestellter Roller von einer Windböe umgeworfen. Neun Mal rückte die Feuerwehr Bad Säckingen mit insgesamt 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen wegen umgestürzter Bäume auf den Straßen aus, wie der stellvertretende Kommandant Mark Jagenow berichtet. „Die Bäume hatten Durchmesser bis zu 60 Zentimeter, waren also Starkholz“, so Jagenow.

Die Feuerwehr befestigte am Dienstagmorgen die herabgefallenen Ziegel am Bad Säckinger Münster. | Bild: Verena Wehrle

Und auch das Bad Säckinger Münster wurde vom Sturm gezeichnet. Mehrere Ziegel waren vom Dach des Münsters gelöst worden und drohten herunter zu fallen. „Beim nächsten Windstoß wären sie vielleicht jemanden auf den Kopf gefallen“, sagt Mark Jagenow, stellvertretender Feuerwehr-Kommandant. Am Dienstagmorgen befestigten die Feuerwehrleute gemeinsam mit einer Fachfirma die Ziegel wieder.

Außerdem verteilte der Sturm im Stadtgebiet von Bad Säckingen bereitgelegte Gelbe Säcke. So gut es ging seien diese zumindest entlang der B34 von der Polizei wieder eingesammelt worden, so Polizeisprecher Albicker.

Gelbe Säcke flogen am Dienstag nach der stürmischen Nacht im Stadtgebiet umher. | Bild: Verena Wehrle

Auch außerhalb von Bad Säckingen habe es überall Einsätze gegeben, wie Jagenow berichtet. So seien die Feuerwehren auch in Wehr, Laufenburg, Murg und Görwihl wegen umgestürzter Bäume ausgerückt. Wegen Hochwasser musste die Feuerwehr allerdings nicht ausrücken. Die L 150 bei Todtmoos war laut Polizeibericht durch einen kleinen Erdrutsch teilweise blockiert. In Bonndorf kam es zu einem Stromausfall.