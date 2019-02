von sk

Ein kleiner Stapel Zeitschriften brannte am Dienstagabend in einer Tiefgarage in Bad Säckingen. Das Feuer war gegen 22 Uhr bemerkt worden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz. Das Gebäude wurde nur leicht durch Rußantragungen verschmutzt. Die Zeitschriften dürften absichtlich angezündet worden sein. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude behiehungswese geparkte Fahrzeuge war nicht möglich.