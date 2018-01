Bad Säckingen Standesamt Bad Säckingen stellt Jahresbilanz vor: Kirchenaustritte nehmen zu

Das Standesamt Bad Säckingen verzeichnete 145 Austritte 2017. Heiraten ist hingegen weiterhin sehr beliebt.

Das Standesamt Bad Säckingen blickt auf ein bewegtes Jahr 2017 zurück. Laut den Zahlen, die Standesbeamtin Ursula Schöneich in einer Pressemeldung mitteilte, kehrten im vergangenen Jahr wieder besonders viele Bürger der Kirche den Rücken. Mit 145 Austritten aus den beiden Hauptkonfessionen verzeichne man einen starken Anstieg, der wieder in Richtung des Rekordjahrs 2014 tendiere. Damals waren 198 Menschen in Bad Säckingen aus ihrer Kirche ausgetreten. Allein die evangelischen Kirche in der Trompeterstadt verzeichnete 2017 den Verlust von 63 Mitgliedern, bedauert Pfarrer Winfried Oelschlegel. Als Gründe vermutet er meist finanzielle Gründe. Dem schließt sich auch Münsterpfarrer Peter Berg an. Seine Kirchengemeinde hat im vergangenen Jahr 82 Mitglieder verloren: "Die Kirchensteuer ist mit Sicherheit ein Hauptgrund für einige, die aus der Kirche austreten." Die meisten Menschen, die sich von der Kirche abwenden sind nach Erhebungen der evangelischen Kirche zwischen 18 und 40 Jahre alt, erzählt Oelschlegel: "Mit dem Eintritt ins Berufsleben entscheiden sich viele junge Leute für einen Kirchen-Austritt".

Gründe erfahren die Pfarrer meist nicht. "Manchmal melden sich Leute, die mich kennen und mir gerne erklären wollen, warum sie sich so entschieden haben", erzählt Oelschlegel. Familiengründungen und die damit verbundenen steigenden finanziellen Belastungen seien auch hier die meistgenannten Beweggründe. Grund zur Sorge sehen Oelschlegel und Berg hinsichtlich der aktuellen Zahlen allerdings nicht: "Es melden sich auch immer wieder Menschen, die wieder in die Kirche eintreten möchten", erzählt Peter Berg. Das seien zwar nicht viele im Vergleich zu den Austritten, die Entwicklung sei im Vergleich zu früher jedoch sehr postitv. "Wir haben sehr viele Taufen und die Gottesdienste gerade an Weihnachten sind sehr gut besucht gewesen", zeigt sich auch Oelschlegel zufrieden. Auch zahlreiche Trauungen seien Anlass zur Freude.

Dass Heiraten – ob kirchlich oder standesamtlich – gerade im Trend liegt, bestätigen auch die Zahlen des Standesamtes. Mit 151 Eheschließungen (Vorjahr: 143) zeige sich einmal mehr, dass Bad Säckingen ein beliebter Heiratsort für Einheimische wie Auswärtige sei, schreibt Ursula Schöneich in der Pressemitteilung. 35 Prozent der Hochzeitspaare feierten demnach lieber in Bad Säckingen als in ihrer Heimatgemeinde. Als Trauungsort besonders beliebt war die Konzertmuschel des Schlossparks. Aber auch in der Orangerie, dem Diebsturm sowie im Schloss habe es 2017 viele Feiern gegeben. Bis zum Herbst wurden in Bad Säckingen laut Schöneich auch fünf neue Lebenspartnerschaften geschlossen. Seit Oktober gibt es die Ehe für alle. Drei homosexuelle Paare haben laut Statistik die Möglichkeit bereits genutzt, ihre Partnerschaft in eine Ehe umwandeln zu lassen, so Schöneich. Auch für 2018 prognostiziert die Standesbeamtin eine hohe Heiratsquote. So seien bereits jetzt fast alle Samstagstermine belegt.

Deutlich zurückgegangen sind 2017 die Sterbefälle im Bad Säckinger Krankenhaus. Mit 187 habe sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 77 Personen verringert. Als Grund nennt Schöneich die Schließung des Bad Säckinger Spitals und damit verbunden den Rückgang der Patientenzahlen. Obwohl es seit 2013 keine Geburtenstation in Bad Säckingen mehr gibt, sei 2017 ein Kind in der Trompeterstadt auf die Welt gekommen. Die Eltern hatten sich für eine Hausgeburt entschieden. Außerdem habe es 26 Nachbeurkundungen in das Geburtenregister gegeben.