Bad Säckingen Stadtwerke Bad Säckingen sehen sich für Herausforderungen gewappnet

Die Herausforderungen sind groß, das Marktumfeld nicht unproblematisch, dennoch sehen sich die Stadtwerke Bad Säckingen auf einem guten Weg.

Bei der Jahresfeier zeigte sich Geschäftsführer Siegfried Pflüger überaus optimistisch. Immerhin seien die ersten Klippen des Jahres – die Nachwirkungen des Sturms Burglind – bereits passabel umschifft worden. An anspruchsvollen Aufgaben wird es dem Unternehmen auch künftig nicht mangeln. Eine tragende Rolle sollen die Stadtwerke etwa beim Breitbandausbau übernehmen.

"Die Energiewelt befindet sich im Umbruch. Aber wir sind nicht getrieben, sondern gestalten die Energiewende mit." So lautete die zufriedene Einschätzung des Geschäftsführers der Stadtwerke Bad Säckingen bei der Jahresfeier am Freitag. Von Elektromobilität und Energiespeicherung bis hin zu lokaler Energieerzeugung warten eine Vielzahl von Herausforderungen auf das Unternehmen. Pflüger sieht die Stadtwerke allerdings in einer Vorreiterposition und gewappnet für die anstehenden Veränderungen, wie er sagte.

Dies sei zum großen Teil dem Engagement und Willen der Mitarbeiter geschuldet. Das über Generationen aufgebaute Fachwissen sei eine große Stärke der Stadtwerke, so Pflüger weiter. Wie wichtig der Faktor Mensch sei, habe auch zuletzt der große Stromausfall in Rippolingen und Harpolingen infolge des Sturms Burglind gezeigt: "Alle Abteilungen haben zusammengestanden und sehr gut mit Feuerwehr und THW zusammengearbeitet."

Auch der Bad Säckinger Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke, Alexander Guhl, ist zuversichtlich: "2018 wird wieder ein anspruchsvolles Jahr, doch die ersten Herausforderungen haben wir bereits gemeinsam gemeistert." Der Ausbau der Wärmenetze in anderen Kommunen ohne den Heimatmarkt zu vernachlässigen, neue Herausforderungen anzugehen im Wohnungsbau und beim Ausbau des Internets sieht der Bürgermeister als große Aufgaben für die kommenden Monate und Jahre. Mit dem Verlust des Krankenhauses habe man eine politische Niederlage einstecken müssen, so Guhl. Trotzdem blicke er positiv in die Zukunft, auch wenn es noch einige dicke Bretter zu bohren gelte.

Mit dem guten Geschäftsergebnis im vergangenen Jahr und dem neuen Wärmeprojekt in Lauchringen seien die Stadtwerke gut aufgestellt. Auch die Bewerbung um die Strom- und Gaskonzession in Schopfheim zusammen mit dem Energiedienst befinde sich aktuell in konkreten Verhandlungen.

Insgesamt wurden 2017 elf Kilometer Leitungen erneuert oder neu verlegt und 3,3 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert, erläuterte Pflüger in seinem Überblick. Zugleich verfügt das Unternehmen durch die vorgenommenen Arbeiten über Erfahrungswerte, die den Stadtwerken auch beim Breitbandausbau in der Stadt zugute kommen. In diesem Bereich soll das Unternehmen nämlich die Regie übernehmen. "Wir fühlen uns in der Pflicht", so Pflüger. Der Förderbescheid liege bereits vor, zeitnah werde man gemeinsam einen Masterplan vorstellen, um besonders die Versorgung in den abgelegenen Bereichen zu verbessern. "Kunde bei den Stadtwerken zu sein, bedeutet eine Investition in das eigene Umfeld", appellierte der Bürgermeister. Ganz in diesem Sinne stellte der Geschäftsführer dann die neuen Mitarbeiter vor, verabschiedete die Ruheständlier und ehrte die drei Jubilare Maike Keser (10 Jahre), Thomas Rösch (30 Jahre) und Artur Hottinger (45 Jahre). Eine Gedenkminute wurde für den im vergangenen Jahr verstorbenen langjährigen Mitarbeiter Markus Vetter eingelegt.

Das Unternehmen

Die Stadtwerke Bad Säckingen versorgen etwa 17 000 Kunden in Bad Säckingen und Umland mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme sowie rund 3000 Kunden in der Schweiz mit Erdgas. Das kommunale Unternehmen mit 55 Mitarbeiter betreibt in Bad Säckingen das Waldbad in Bad Säckingen sowie die Parkhäuser Lohgerbe und Kursaal und den City-Bus. Außerdem fördern die Stadtwerke die E-Mobilität und betreiben mehrere Stromladesäulen in der Innenstadt.