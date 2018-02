Bad Säckingen Stadträte wollen Teilortquote abschaffen

Zehn Stadträte haben einen Aufhebungsantrag im Gemeinderat eingereicht. Wallbachs Ortschaftsrat befürchtet durch die Neuregelung den Verlust seiner Vertreter.

Sollen Harpolingen, Rippolingen und Wallbach ihr bisheriges Recht auf eine bestimmte Anzahl von Vertretern im Gemeinderat behalten, oder soll bei Kommunalwahlen künftig jeder Kandidat aus jedem Teil Bad Säckingens die gleichen Chancen haben? Seit vielen Jahren kommt die Diskussion um die Abschaffung der sogenannten unechten Teilortswahl immer wieder im Gemeinderat auf. Seit Anfang des Monats gibt es erneut einen Antrag. Er wird von zehn Stadträten quer durch die Fraktionen unterstützt. Die Antragsteller sind: Markus Ays (CDU), Alexander Borho (CDU), Juliane Brenke (SPD), Ruth Cremer-Ricken (Grüne), Angelo de Rosa (Linke), Hartmut Fricke (SPD), Hidir Gürakar (SPD), Michael Koubik (Grüne), Michael Krane (CDU) und Wolfgang Lücker (CDU).

Die unechte Teilortswahl wurde 1972 im Rahmen der Gemeindereform eingeführt. Sie soll den Ortsteilen eine stimmberechtigte Vertretung im Stadtrat garantieren. Was damals von einem Integrationsgedanken getragen wurde, sei heute einfach überflüssig geworden, findet Stadtrat Hidir Gürakar. "Wir sind eine Stadt, eine Einheit und die Ortsteile Wallbach, Harpolingen und Rippolingen sind längst integriert", sagt er. Seiner Ansicht nach schränkt die unechte Teilortswahl, nach der Wallbach zwei und die anderen beiden Ortsteile jeweils einen Vertreter im Stadtrat stellen, die Wahlfreiheit der Bürger ein. Mit der Änderung wollen er und die anderen Stadträte eine Gleichberechtigung erreichen. In vielen weiteren Gemeinden im Landkreis ist die unechte Teilortswahl bereits vor Jahren abgeschafft worden. Rickenbach, Herrischried und Görwihl haben ihr Wahlprozedere 2013 verändert. In Laufenburg hat man sich bereits 1994 von der unechten Teilortswahl verabschiedet. In Murg wird es gerade diskutiert.

In Bad Säckingen wird der Antrag nun zunächst in den Ortsteilen behandelt. Der Ortschaftsrat in Wallbach hat bei seiner Sitzung am Donnerstag gegen den Antrag gestimmt. Wallbachs Stadtrat Wolfgang Lücker hingegen sieht die Abschaffung der unechten Teilortswahl "als Chance, die Ortsteile zu stärken." Immerhin hätten Wallbach, Harpolingen und Rippolingen dadurch die Möglichkeit, mehr Kandidaten ganz oben auf den Wahllisten zu platzieren.

Dieser Ansicht ist auch Ruth Cremer-Ricken (Grüne). Als positiven Nebeneffekt der Neuregelung erwartet sie, dass es mehr gültige Stimmen bei den Wahlen geben werde. "Das jetzige System ist zu kompliziert. Das zeigt sich auch daran, dass bei den Kommunalwahlen die Quote der ungültigen Stimmen am höchsten ist", erklärt die Fraktionsvorsitzende und meint: "Meiner Ansicht nach brauchen wir gute, aktive Leute im Gemeinderat, die Lust und Zeit haben, sich einzubringen und keine Sitzungsvorschriften." Bürgermeister Alexander Guhl hält sich mit einer eigenen Meinung zurück. Er werde jede Entscheidung des Gemeinderats mittragen, sagte er auf Nachfrage dieser Zeitung. Dass es zwischen den Vertretern der Ortsteile ein Konkurrenzdenken gebe, habe er bislang nicht feststellen können.

Nach dem Ortschaftsrat Wallbach werden sich demnächst auch die Gremien in Harpolingen und Rippolingen mit dem Thema beschäftigen. Friedrich Schupp, Rippolingens Ortsvorsteher, hätte nach eigenen Angaben nichts gegen die Abschaffung der Regelung. "Das würde die Zusammengehörigkeit der Ortsteile betonen", sagt er. Harpolingens Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer war nicht erreichbar. Sein Stellvertreter Stefan Malzacher ist zwiegespalten. Einerseits kennt er die Problematik mit den vielen Fehlstimmen, die durch das komplizierte Wahlverfahren zustande kommen. Andererseits befürchtet er, dass Harpolingens Interessen im Gemeinderat untergehen könnten. "Ich ganz persönlich bin also eher für die Beibehaltung", so Malzacher.