von Susanne Kanele

Bereits seit einigen Jahren arbeiten die Stadtbücherei und die Weihermattenschule Hand in Hand. Mit einem jetzt geschlossenen Kooperationsvertrag möchten die beiden Einrichtungen nun ihre Zusammenarbeit intensivieren. „Wir als Schule und die Stadtbücherei sehen es gemeinsam als wichtige Aufgabe an, die Freude am Lesen bei den Kindern zu wecken“, erklärt Schulleiterin Sonja Birkle. So sollen die Kinder die Stadtbücherei als eine attraktive, lernunterstützende Einrichtung ohne Hemmschwelle kennenlernen und auch die Freude am Lesen soll bei den Kindern geweckt werden. „Sie sollen spüren, wie schön es sein kann, in eine andere Welt einzutauchen“, sagt die Schulleiterin.

Künftig werden die Schüler der Weihermattenschule die Veranstaltungen der Stadtbücherei besuchen. Und im Gegenzug finden in den Schulen Vorlesungen für die Kinder statt. Aber auch wenn Kinderbuchautoren die Grundschulen besuchen, werden die Stadtbücherei und die Weihermattenschule eng zusammenarbeiten. Damit die Termine koordiniert, die Vorlesungen organisiert und auch Kinderbuchautoren eingeladen werden, wurde jetzt die Lehrerin Kirsten Krefft als Koordinatorin bestimmt. Für die Vorlesestunden in der Schule ist die Stadtbücherei noch auf der Suche nach ehrenamtlichen Vorlesern, die am Vormittag in die Schule gehen können.