Bad Säckingen Stadtbücherei gefragt wie nie: Ausleihzahlen steigen auf über 52000

Die Stadtbücherei erfreut sich einer reichlichen Nachfrage: Vergangenes Jahr wurden mehr als 52000 Ausleihen verbucht – eine Steigerung um 4000 Stück. Dies führt auch dazu, dass Arbeitsaufkommen zugenommen hat. Um den Service in Zukunft reibungslos zu halten, genehmigte der Gemeinderat jetzt eine Aufstockung des Personals um 0,15 Stellen oder sechs Wochenstunden. Dem stimmten alle Gemeinderäte zu – außer der CDU-Fraktion.

Bad Säckingen – Entgegen dem allgemeinen Trend in anderen Gemeinden sind die Nutzungszahlen die Stadtbücherei Bad Säckingen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. So lautet das hoch zufriedene Fazit der Bücherei-Leiterin Martina Huber. Um annähernd 4000 auf 52019 stieg die Zahl der Ausleihen im vergangenen Jahr. Am deutlichsten waren die Zuwächse im Bereich Kinderliteratur. In diesem Bereich wurden allen knapp 22000 Ausleihen registriert. Daneben stellt das Büchereiteam gemeinsam mit dem Förderverein auch eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktionen auf die Beine. Grund genug, um eine geringfügige Aufstockung des Personals um sechs Wochenstunden zu beantragen. Dem stimmte der Gemeinderat zwar mehrheitlich zu, allerdings votierte die komplette CDU-Fraktion dagegen.

CDU-Fraktionssprecher Michael Maier wollte das Votum nicht als Missachtung der von Martina Huber und ihren Kolleginnen geleisteten Arbeit verstanden wissen. Vielmehr gab es auch von ihm Lob, verbunden mit der Zusage, dass die CDU auch die notwendigen Ausgaben für einen zeitgemäßen Umbau des Thekenbereichs mittragen werde. Allerdings verwies Maier auf einen Gemeinderatsbeschluss, wonach Stellenerhöhungen in einem Bereich an anderer Stelle eingespart werden müssten. Daran fühle sich die CDU gebunden, selbst wenn es nur um 0,15 Stellenanteile geht. Andernfalls würden die Beschlüsse sukzessive aufgeweicht

Die übrigen Gemeinderäte wiesen diese Sichtweise zurück. "Dass mit der Steigerung der Ausleihen der Arbeitsaufwand zunimmt, ist doch logisch", meinte Ruth Cremer-Ricken (Grüne). Diese anfallende Mehrarbeit müsse bezahlt werden. Konkret geht es um Mehrkosten von 7000 Euro pro Jahr. Laut Martina Huber müsse vor allem am Freitagvormittag, wenn zahlreiche Schulklassen die Bücherei besuchen, und am Samstagvormittag eine Zusatzkraft eingesetzt werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Rückhalt erhielt das Stadtbüchereiteam auch von der SPD. Frank van Veen attestierte, dass die Stadtbücherei als Teil des städtischen Bildungssystems eine Aufgabe übernehme, "die wichtiger denn je ist". Sein Fraktionskollege Hartmut Fricke mahnte zu "mehr Flexibilität": Wenn sich Aufgaben änderten, müsse auch ein Gemeinderat darauf reagieren.

Bürgermeister Alexander Guhl gab indes zu bedenken, dass die Alternative zur Stellenaufstockung die Reduzierung der Öffnungszeiten sei, damit die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei die Aufgaben leisten können. Einen solchen Schritt erachtete er allerdings weder als verhältnismäßig noch als zielführend.

